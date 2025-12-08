U22 Philippines giành vé vào bán kết

Lượt trận thứ 2 của bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào tối 8-12, các nhà đương kim vô địch U22 Indonesia bất ngờ để thua 0-1 trước U22 Philippines. Trận thua đẩy các cầu thủ Indonesia vào thế tranh vị trí nhì bảng với Myanmar ở lượt cuối. Trong khi đó Philippines giành vé đầu tiên vào bán kết.

Niềm vui của U22 Philippines sau khi giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng C. Ảnh: PFF

Tinh thần dâng cao sau trận thắng Myanmar hôm ra quân, các cầu thủ Philippines nhập cuộc đầy thoải mái trước các nhà đương kim vô địch Indonesia. Chỉ cần 1 điểm cũng rộng hy vọng đi tiếp, nhưng Philippines xuất phát với đội hình thiên về tấn công, quyết giành 3 điểm để chắc chắn giành ngôi đầu bảng.

Ở bên kia sân, Indonesia dù vắng Ferdinan nhưng dàn lực lượng còn lại vẫn rất mạnh để giúp HLV Indra kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đầu tiên trong mục tiêu bảo vệ HCV. Hai đội nhập cuộc với lối chơi thận trọng, kiêng dè sức mạnh của nhau. Từ khoảng phút 20, Indonesia có phần kiểm soát bóng và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm.

Những tưởng hiệp đầu sẽ khép lại với kết quả bất phân thắng bại thì vào phút 45 (+1), Philippines đã bất ngờ ghi bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu của Banatao. Đáng chú ý khi bàn thắng đến từ pha phối hợp ném biên vốn là sở trường của chính Indonesia.

Sang hiệp 2, Indonesia nỗ lực dâng cao tấn công tìm bàn gỡ nhưng hàng phòng ngự chắc chắn cùng sự xuất sắc của thủ môn Gavin đã nhiều phen cứu thua cho khung thành Philippines.

Thắng 1-0 chung cuộc, Philippines đạt 6 điểm sau 2 trận ở bảng C và chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Cuộc so tài giữa Indonesia và Myanmar (cùng 0 điểm) ở trận cuối sẽ mang tính chất tranh vị trí nhì bảng.

CAO TƯỜNG