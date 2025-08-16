U20 Thái Sơn Nam thắng đậm ở trận ra quân

Giải futsal U20 TPHCM mở rộng 2025 đã được khởi tranh từ ngày 15-8-2025 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam – TPHCM. Ở trận khai mạc, các cầu thủ U20 Thái Sơn Nam TPHCM đã giành chiến thắng cách biệt 6-2 trước Sài Gòn Eminence.

U20 Thái Sơn Nam TPHCM (áo trắng) thắng cách biệt 6-2 trước Sài Gòn Eminence.

Giải năm nay quy tụ 8 đội bóng trẻ xuất sắc, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn, gồm:

Bảng A: Thái Sơn Nam TPHCM, Sài Gòn Eminence, Sài Gòn Titans, Tân Hiệp Hưng

Bảng B: An Phú, Thái Sơn Bắc, Sahako, Xạ Store.

Các cuộc tranh tài tại giải là dịp để các cầu thủ trẻ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và khát khao chiến thắng, đồng thời là bước đệm quan trọng để lựa chọn những đội bóng xuất sắc nhất tham dự Giải futsal U20 Quốc gia 2025 diễn ra vào tháng 10 tới.

Lượt trận đầu tiên của bảng A diễn ra vào ngày 15-8. Trận mở màn chứng kiến cơn mưa bàn thắng cho đội chủ nhà. Ngọc Tiến bất ngờ mở tỷ số phút 7 cho Sài Gòn Eminence, nhưng Lê Bựu gỡ hòa chỉ sau 1 phút. Minh Huy đưa chủ nhà dẫn 2-1 phút 10, trước khi Duy Bảo quân bình 2-2 ở phút 15. Chưa đầy 3 phút trước khi hết hiệp 1, Minh Lương tung cú sút xa đẹp mắt, nâng tỷ số 3-2. Sang hiệp 2, Thanh Phong (25’), Lê Kiên (30’) và bàn thắng cuối trận đã ấn định chiến thắng đậm đà 6-2 cho Thái Sơn Nam TPHCM.

Trận còn lại, Sài Gòn Titans đã giành chiến thắng 5-2 trước Tân Hiệp Hưng. Sài Gòn Titans mở điểm phút 16 và Anh Đức nhân đôi cách biệt phút 25. Minh Quân đáp trả bằng siêu phẩm phút 26, nhưng chỉ 30 giây sau, Anh Đức hoàn tất cú đúp nâng tỉ số 3-1. Như Hoàng ghi bàn thứ 4 phút 28, Quý Toàn rút ngắn còn 2-4 (33’), nhưng Tiến Kiệt chốt hạ 5-2 ở phút 37.

CAO TƯỜNG