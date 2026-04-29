U19 Việt Nam được kiểm tra thể lực ngay buổi tập đầu tiên

Sau ngày đầu hội quân, sáng 29-4, đội tuyển U19 Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.

U19 Việt Nam trên sân tập ngày 29-4.

HLV trưởng Yutaka Ikeuchi đã lên danh sách tập trung đợt này đến 41 cầu thủ, ông cùng các cộng sự sẽ sàng lọc chi tiết để chọn ra những nhân tố tốt nhất để tham dự hai giải đấu nêu trên. Tuy nhiên, trong buổi tập đầu tiên, Ban huấn luyện mới chỉ có trong tay 24 cầu thủ. Phần lớn các trường hợp vắng mặt đang thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia, trong khi một số cầu thủ sinh năm 2008 vừa tham gia thi đấu, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Do vướng lịch thi đấu các giải trong nước, nên các cầu thủ sẽ hội quân theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc Ban huấn luyện phải triển khai song song hai nhiệm vụ, vừa duy trì khối lượng tập luyện, vừa tiến hành rà soát, đánh giá lực lượng theo từng giai đoạn. Qua đó, từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình tối ưu nhất cho các mục tiêu phía trước.

Đội tuyển U19 Việt Nam trong dịp tham dự giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025 tại Hàn Quốc.

Tại buổi tập đầu tiên của đội, Ban huấn luyện đã triển khai các bài kiểm tra thể lực nhằm đánh giá nền tảng thể chất của từng cầu thủ. Trên cơ sở đó, giáo án tập luyện sẽ được điều chỉnh phù hợp về nội dung và cường độ, hướng tới sự cân bằng chung cho toàn đội. Sau khi thể lực được đảm bảo, các cầu thủ sẽ tiếp tục thực hiện các bài tập chuyên sâu về chiến thuật theo giáo án của Ban huấn luyện.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện hàng ngày tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đội sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18-5 đến 26-5, trước khi tham dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1-6 đến 15-6-2026.

Lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu của giải sẽ được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào ngày 8-5 tới.

ĐOÀN NHẬT