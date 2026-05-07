U19 Việt Nam cùng Indonesia tranh vé vào bán kết Đông Nam Á 2026

Lá thăm may rủi tạo nên bảng đấu khó khăn cho U19 Việt Nam khi phải cùng đội chủ nhà U19 Indonesia tranh tấm vé vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Giải U19 Đông Nam Á 2026. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Chiều 7-5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải U19 Đông Nam Á 2026, tổ chức tại Indonesia từ ngày 1 đến 14-6. Tổng cộng 11 đội tuyển tham dự được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Từ đó, chọn ra 3 đội đứng đầu mỗi bảng cùng đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng giành quyền tham dự vòng bán kết.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây là một bảng đấu khó cho U19 Việt Nam trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng, bởi Indonesia có lợi thế được thi đấu trên sân nhà với nòng cốt là các cầu thủ đã giành vé dự U17 World Cup 2025. Bên cạnh đó, Myanmar cũng là một ẩn số đáng gờm tại giải đấu, trong khi Timor Leste luôn cho thấy sự cố gắng của họ ở bất cứ sân chơi khu vực nào.

Nhưng theo VFF, với định hướng xây dựng lực lượng dài hạn, U19 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, qua đó tạo nền tảng tốt cho hành trình giàu sức cạnh tranh tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Trong khi đó, một ứng viên khác cho chức vô địch là Thái Lan nằm ở bảng B cùng Malaysia, Singapore và Brunei. Còn Australia, Campuchia và Philippines nằm chung bảng đấu còn lại.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 26-5 nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và hoàn thiện lối chơi trước khi lên đường sang Indonesia tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Trước đó, U19 Việt Nam đã hội quân và bước vào giai đoạn tập luyện từ ngày 29-4 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). HLV Yutaka Ikeuchi (người Nhật Bản) đã lên danh sách tổng cộng 41 cầu thủ nhằm phục vụ công tác rà soát, đánh giá và xây dựng đội hình tối ưu cho các mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của U19 Việt Nam đang gặp không ít khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ chưa thể hội quân đầy đủ do bận thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, do đặc thù lịch thi đấu trong nước, các cầu thủ có khả năng được CLB chủ quản tạo điều kiện lên hội quân cùng U19 Việt Nam sẽ tập trung theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc HLV Yutaka cùng các cộng sự phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình.

Trong giai đoạn tập luyện vừa qua, ban huấn luyện đã triển khai các bài kiểm tra thể lực nhằm đánh giá nền tảng thể chất của các cầu thủ, từ đó điều chỉnh nội dung và cường độ tập luyện phù hợp, tạo sự cân bằng chung cho toàn đội trước khi bước vào các bài tập chuyên sâu về chiến thuật.

Kết quả bốc thăm chia bảng U19 Đông Nam Á 2026

Tin liên quan U19 Việt Nam được kiểm tra thể lực ngay buổi tập đầu tiên

HỮU THÀNH