U19 TPHCM giành vé cuối cùng vào Tứ kết giải U19 quốc gia 2025-2026

Loạt trận cuối của bảng C vòng chung kết giải U19 quốc gia 2025-2026 diễn ra vào chiều 19-1 đã xác định những đội cuối cùng tham dự vòng chung kết. Đáng tiếc cho các cầu thủ Đồng Tháp khi không tự quyết được tấm vé đi tiếp mà họ vốn có nhiều hy vọng để đạt được.

Đội TPHCM (áo đỏ) giành vé cuối cùng vào vòng Tứ kết.

Tại bảng C, HA.GL cần ít nhất 1 điểm và chờ đợi kết quả ở trận còn lại mới biết mình có khả năng giành tấm vé vào tứ kết. Do đó, đội bóng phố núi lựa chọn lối chơi cẩn trọng trước SHB Đà Nẵng. Về phía đội bóng sông Hàn, họ đã sớm bị loại nên trận đấu này mang tính chất danh dự nên nhập cuộc với tâm lý thoải mái.

Cả hai đội bỏ lỡ nhiều cơ hội để ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, nỗ lực của thầy trò HLV Đào Quang Hùng sớm được đền đáp khi Nguyễn Hoàng Nhân lập công ngay ở phút 47. Các cầu thủ HA.GL tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Đắc Lộc và đồng đội chơi chưa thật hiệu quả. Phút 80, từ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Hoàng Gia Huy, HA.GL có bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1 trước SHB Đà Nẵng.

Niềm vui của các cầu thủ HA.L sau bàn gỡ hòa 1-1

Trong khi đó, Đồng Tháp sẽ vào tứ kết nếu hòa Sông Lam Nghệ An. Đã chắc suất đi tiếp nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi thứ bóng đá đầy cống hiến. Minh Thủy mở tỷ số trận đấu cho SLNA trong hiệp 1 trước khi Quốc Hòa và Nhật Sang lập công. Bàn gỡ của Chí Kiệt không đủ để họ giành lại 1 điểm với trận thua 1-3 chung cuộc và nhường tấm vé cuối cùng vào Tứ kết cho đội TPHCM.

Như vậy, trải qua vòng bảng, 8 đội bóng giành vé đi tiếp gồm PVF-CAND, Viettel, Hà Tĩnh (bảng A); Hà Nội, PVF, TPHCM (bảng B); Sông Lam Nghệ An, LPBank HAGL (bảng C).

Các cặp đấu của vòng Tứ kết được xác định gồm: PVF CAND - LPBank HA.GL; Hà Nội – Hà Tĩnh; SLNA – TPHCM và Viettel - PVF.

Tin liên quan Xác định 5 đội đầu tiên vào Tứ kết giải U19 quốc gia 2026

CAO TƯỜNG