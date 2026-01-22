U19 TPHCM dừng bước ở vòng Tứ kết

Bóng đá trong nước

Các trận đấu của vòng Tứ kết giải U19 quốc gia 2025-2026 diễn ra vào ngày 22-1. Đội TPHCM đã dừng bước sau trận thua cách biệt trước SLNA, trong khi đó đội chủ nhà PVF CAND vượt qua HA.GL từ loạt sút luân lưu 11m.

SLNA (áo vàng) vượt qua đội TPHCM với tỷ số cách biệt.
Ở trận tứ kết đầu tiên, SLNA đã giành chiến thắng 3-0 trước đội TPHCM. Ngay ở phút 18, Đình Bưởi phạm lỗi với Quang Linh trong vòng cấm và quả phạt 11m được dành cho SLNA. Hoàng Minh Hợi dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Hiệp 2 là quãng thời gian mà TPHCM thi đấu cố gắng. Nhưng, đại diện phía Nam lại không có được sự hiệu quả cần thiết. Phút 81, Viết Duy đi bóng vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho SLNA. Đến phút bù giờ cuối cùng, vẫn là Viết Duy với tình huống xử lý bóng tinh tế và ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho đội nhà.

Một ứng viên vô địch khác là Viettel I đối đầu với PVF. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Viettel I vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Viettel I mạnh dạn sử dụng bóng bổng và toan tính này đã phát huy hiệu quả. Phút 61, từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, đội trưởng Hoàng Công Hậu bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số trận đấu cho Viettel I. Thời gian còn lại của trận đấu, PVF nỗ lực tấn công nhưng bất thành và chấp nhận trận thua 0-1.

Niềm vui của Thiên Phú sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Hà Nội

Trong khi đó, Hà Nội đụng độ Hà Tĩnh và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút 30 từ cú sút của Nguyễn Thiên Phú. Đội bóng cuối cùng lọt vào bán kết được xác định là U19 PVF-CAND sau khi đội chủ nhà giành thắng lợi nhờ loạt sút luân lưu đầy may rủi trước LPBank HA.GL sau thời gian thi đấu chính thức bất phân thắng bại.

Hai cặp bán kết được xác định như sau:

Bán kết 1: PVF CAND - Hà Nội

Bán kết 2: SLNA - Viettel I

