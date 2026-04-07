U17 Việt Nam sẵn sàng mục tiêu chinh phục giải U17 Đông Nam Á 2026

SGGPO

Sau một tuần tập luyện tích cực tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, đồng thời hướng tới VCK U17 châu Á 2026.

HLV Roland vốn mát tay khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Ở giai đoạn chuẩn bị vừa qua, thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland đã có hai trận đấu tập với các “quân xanh” chất lượng là U17 PVF và CLB PVF. Đây đều là những bài kiểm tra quan trọng giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực, rà soát đội hình cũng như điều chỉnh các phương án chiến thuật trước thềm giải đấu.

Đội sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu tập với U17 Hà Nội vào ngày 8-4. Sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ tiến hành chốt danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự giải. Theo kế hoạch, ngày 10-4, toàn đội sẽ lên đường sang Indonesia để bước vào tranh tài tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 11 đến 23-4.

IMG_3009-1.jpg
Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi cả Indonesia và Malaysia đều là những đối thủ quen thuộc và giàu duyên nợ với bóng đá trẻ Việt Nam. Cùng với đó, HLV Cristiano Roland khá mát tay khi dẫn dắt đội trẻ Việt Nam nên kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái kết quả tốt.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Malaysia vào ngày 13-4, tiếp đó lần lượt chạm trán U17 Timor Leste (ngày 16-4) và U17 Indonesia (ngày 19-4). Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

LÊ ANH

