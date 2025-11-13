U17 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn Nhật Bản

Đoàn quân của HLV Roland đã khép lại chuyến tập huấn tại Nhật Bản bằng trận giao hữu cuối cùng với đội U18 Ehime vào ngày 13-11. Kết quả, các cầu thủ U17 Việt Nam thua với tỷ số 1-2.

Cầu thủ hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.

Đây là trận đấu tập thứ ba và cũng là trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại tỉnh Ehime (Nhật Bản), chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026. Đội U18 Ehime được xem là “quân xanh” mạnh nhất mà U17 Việt Nam đối đầu trong đợt tập huấn lần này khi sở hữu lực lượng kế cận của CLB Ehime FC – đội bóng đang thi đấu tại J.League 2.

Ở trận đấu này, HLV Cristiano Roland tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để kiểm tra, đánh giá lực lượng. Đội hình xuất phát theo đó cũng có những thay đổi so với trận đấu trước. Phút 34, U18 Ehime mở tỷ số 1-0. Từ pha căng ngang nguy hiểm bên cánh phải, thủ môn Xuân Hòa cản phá được cú sút đầu tiên nhưng không thể ngăn cản pha đá bồi của cầu thủ đội bạn.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn, tự tin đẩy cao đội hình và gây nhiều sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trong lúc mải mê tấn công, đội tuyển để U18 Ehime khai thác khoảng trống ở phút 70, nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phản công nhanh.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam

Bị dẫn cách biệt, U17 Việt Nam vẫn kiên trì tổ chức các pha tấn công cuối trận. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 89, khi Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam chớp cơ hội dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có thêm một ngày nữa để tập luyện trước khi kết thúc chuyến tập huấn. Đội trở về nước vào ngày 15-11 và bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự Vòng loại U17 châu Á 2026, diễn ra từ 22 đến 30-11-2025 tại Hà Nội và Hưng Yên.

Tin liên quan U17 Việt Nam bất phân thắng bại cùng Đại học Matsuyama

CAO TƯỜNG