U17 nữ Việt Nam thắng cách biệt ở trận ra quân vòng loại châu Á 2026

Tối 13-10, trên sân Bình Dương, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có màn khởi đầu thuận lợi tại Vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – Bảng D khi giành chiến thắng 5-0 trước đội tuyển U17 nữ Guam.

U17 nữ Việt Nam thắng dễ trước đối thủ yếu ở bảng D. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở trận đấu này, HLV Okiyama Masahiko sử dụng sơ đồ 4-4-2 với đội hình xuất phát gồm thủ môn Cẩm My; bộ tứ hậu vệ Linh Chi, Hoàng Thị Giang, Trần Thị An và Hải Yến; hàng tiền vệ gồm Kim Chi, Hồng Thái, Thảo Nguyên và Thu Phương; trong khi Minh Ánh và Ngọc Ánh đá cặp tiền đạo.

U17 nữ Guam sở hữu thể hình tốt nhưng kỹ năng chơi bóng còn hạn chế. Nhận biết rõ sự chênh lệch, đội khách chủ động chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo áp lực mạnh mẽ về phía khung thành đối phương.

Trong khoảng 20 phút đầu tiên, hàng thủ dày đặc của U17 nữ Guam khiến các học trò HLV Okiyama gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống để dứt điểm. Dù vậy, sự cơ động và tốc độ của tiền đạo Minh Ánh trở thành điểm sáng giúp đội chủ nhà tạo đột biến. Phút 21, chính Minh Ánh là người mở tỷ số bằng cú dứt điểm góc hẹp chuẩn xác sau pha đi bóng kỹ thuật bên cánh phải.

Đến phút 41, tiền đạo số 10 tiếp tục tỏa sáng với pha vô lê đẹp mắt trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho U17 nữ Việt Nam.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Phút 54, Yến Nhi có bàn thắng thứ 3 cho ĐT U17 nữ Việt Nam. Phút 72, Minh Ánh hoàn tất cú hat-trick bằng pha dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Trước khi trận đấu khép lại, Hồng Thái ghi thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 nữ Việt Nam ở phút 86.

Chiến thắng này giúp U17 nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Guam sẽ gặp U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15-10. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam sẽ ra sân ở lượt trận cuối, gặp U17 nữ Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 17-10 cũng trên SVĐ Bình Dương.

CAO TƯỜNG