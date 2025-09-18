U17 HA.GL bị loại, Becamex TPHCM chờ tranh vé vớt

Lượt trận cuối cuối cùng vòng bảng ở hai bảng B và C VCK Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra vào chiều 18-9. Các đội Hà Nội, SLNA và Viettel đều khẳng định sức mạnh để cùng tiến vào tứ kết, trong khi đó HA.GL và TPHCM dừng bước.

HA.GL (áo cam) dừng bước khi để thua 1-3 trước SLNA

Ở bảng B, U17 SLNA chỉ cần một kết quả hòa để đi tiếp trong khi U17 HA.GL buộc phải thắng mới có thể nuôi hy vọng. Thế trận thuận lợi đến sớm với đội bóng xứ Nghệ khi ở phút 12, Viết Duy có màn độc diễn từ giữa sân trước khi lốp bóng kỹ thuật mở tỷ số. Nỗ lực tấn công giúp HA.GL gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của đội trưởng Vũ Thái ở phút 40. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của SLNA. Anh Đức tung cú sút xa nâng tỷ số 2-1 ở phút 69, trước khi Huy Phan đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1.

Ở trận cùng giờ, Hà Nội tỏ ra lấn lướt trước Becamex TPHCM và giành thắng lợi 2-0 nhờ cú đúp của Mạnh Quân, qua đó cùng SLNA cán đích với 7 điểm để chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Becamex TPHCM kết thúc vòng bảng với 3 điểm, còn HA.GL bị loại sau ba trận toàn thua.

Becamex TPHCM chờ xét thành tích giữa các đội đứng thứ 3 chung cuộc.

Tại bảng C, U17 Viettel có màn trình diễn bùng nổ trước U17 TPHCM. Ngay trong hiệp 1, đội bóng áo lính đã ghi liền 5 bàn thắng, trong đó Đại Nhân lập cú đúp, Đức Tài và Đình Vỹ để lại dấu ấn, xen kẽ là pha lập công của Huy Hoàng. Dù TPHCM có bàn gỡ do công Phú Cường, nhưng sang hiệp 2, Thể Công tiếp tục áp đảo và ghi thêm 2 bàn nhờ Anh Quân và Huy Hoàng. Bàn thắng muộn của Lê Nhân chỉ giúp TPHCM rút ngắn cách biệt, trước khi chấp nhận thất bại 2-7.

Ở trận đấu còn lại, U17 PVF chứng minh bản lĩnh bằng chiến thắng 5-1 trước An Giang. Các học trò của HLV Nguyễn Ngọc Duy khởi đầu thuận lợi khi Nam Hiếu sút phạt trực tiếp đẹp mắt mở tỷ số ở phút thứ 6. Tuy nhiên, sự chủ quan khiến hàng thủ PVF thi đấu lỏng lẻo, tạo cơ hội cho Trung Ngô của An Giang ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42 bằng cú cứa lòng từ cự ly hơn 20m. Bước sang hiệp 2, PVF tái lập thế trận lấn lướt và nhanh chóng lấy lại ưu thế. Phút 57, Văn Dương – cầu thủ vào sân thay người – tung cú sút xa chính xác nâng tỷ số lên 2-1. Tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 65, đưa PVF vượt lên 3-1. Khi thế trận gần như an bài, Trung Anh nâng tỷ số 4-1 ở phút 86, trước khi Văn Dương hoàn tất cú hat-trick bằng quả đá phạt đẹp mắt ở phút 89, ấn định chiến thắng 5-1.

Khép lại vòng bảng, Hà Nội và SLNA (cùng 7 điểm) giành hai vé tứ kết của bảng B. Ở bảng C, Viettel (6 điểm) theo chân PVF (9 điểm) tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Hai đội xếp thứ ba là Becamex TPHCM và An Giang (cùng 3 điểm) sẽ chờ so sánh thành tích để hy vọng đi tiếp, trong khi HAGL và TPHCM bị loại.

CAO TƯỜNG