U17 CLB TPHCM lỡ cơ hội sớm giành vé vào tứ kết

Lượt trận thứ 2 của bảng A VCK Giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra vào chiều 17-9. CLB TPHCM không thể tận dụng lợi thế sân nhà khi để Công an Hà Nội cầm hòa 1-1, trong khi SHB Đà Nẵng giành thắng lợi quan trọng trước Thép Xanh Nam Định.

CLB TPHCM đánh rơi chiến thắng trước CAHN

Đã giành 3 điểm ở trận ra quân nên một chiến thắng trước CAHN sẽ giúp CLB Bóng đá TPHCM sớm giành vé tứ kết, ngược lại, CAHN đối diện nguy cơ bị loại nếu trắng tay. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin, tạo thế trận lấn lướt với những pha đi bóng tốc độ của bộ đôi Quang Hưng – Quang Khôi. Phút 17, sự phối hợp ăn ý của hai cầu thủ này mang lại bàn mở tỷ số khi Quang Hưng đi bóng khéo léo bên cánh trái rồi căng ngang để Quang Khôi dứt điểm chuẩn xác, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi với cơn mưa nặng hạt khiến các pha phối hợp nhỏ của CLB TPHCM gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, CAHN tận dụng lối chơi bóng dài và thể lực để tiếp cận khung thành đối phương. Phút 50, từ quả đá phạt bên cánh trái, Gia Huấn treo bóng để Quốc Đạt bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này giúp CAHN thêm hưng phấn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không tận dụng thành công. Những nỗ lực cuối trận của đội chủ nhà cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội, khép lại trận hòa 1-1.

Đà Nẵng thắp lại hy vọng tranh vé đi tiếp sau chiến thắng trước Nam Định.

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng vượt qua Thép Xanh Nam Định với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Giang ở phút 42. Đội bóng sông Hàn chỉ còn 10 người trong ít phút cuối khi Đinh Xuân Xiêng nhận thẻ đỏ ở phút 85, nhưng Nam Định vẫn không thể tìm được bàn gỡ.

Sau lượt trận thứ hai, CLB TPHCM dẫn đầu bảng A với 4 điểm. SHB Đà Nẵng và Nam Định cùng có 3 điểm, chia nhau hai vị trí tiếp theo, trong khi CAHN tạm xếp cuối với 1 điểm.

CAO TƯỜNG