U16 nữ Việt Nam vào bán kết Giải Đông Nam Á 2025

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra tối 25-8, U16 nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, qua đó giành quyền vào thi đấu trận bán kết.

Bước vào trận đấu, chỉ cần một trận hòa là đủ để đi tiếp nên thầy trò HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc thận trọng, giữ vững đội hình để hạn chế tối đa sai lầm. Trái lại, áp lực phải thắng buộc Myanmar đẩy cao đội hình, liên tục tạo ra sức ép lên khung thành của thủ môn Trần Thị Cẩm My. Dù vậy, các chân sút Myanmar thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng, không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng.

Cuối hiệp một, U16 nữ Việt Nam mới dần lấy lại thế trận, bắt đầu gia tăng áp lực về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Myanmar khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp hai, U16 nữ Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có cả tình huống hưởng phạt đền nhưng Linh Chi và Minh Ánh đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phải đến phút 68, bước ngoặt mới đến khi Việt Nam được hưởng quả 11 m thứ hai. Lần này, Hồng Thái dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0. Khi trận đấu trôi về cuối, U16 nữ Việt Nam chủ động giảm nhịp để giữ lợi thế, nhưng vẫn có thêm bàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 86 nhờ cú sút phạt đền thành công của Ngọc Ánh.

Chiến thắng giúp U16 nữ Việt Nam tiến vào bán kết với tâm lý hứng khởi và sự tự tin lớn. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Masahiko sẽ được xác định sau khi vòng bảng kết thúc. Còn trận đấu bán kết của U16 nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 27-8 tới.

Tin liên quan U16 nữ Việt Nam thắng đậm ở trận ra quân giải Đông Nam Á 2025

HƯƠNG NGUYỄN