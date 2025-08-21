Bóng đá trong nước

U16 nữ Việt Nam thắng đậm ở trận ra quân giải Đông Nam Á 2025

SGGPO

Đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã thi đấu trận ra quân gặp đội Campuchia ở bảng B giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 vào chiều 21-8 tại thành phố Surakarta (Indonesia) và thắng cách biệt 5-0.

Minh Anh tỏa sáng khi thực hiện được cú hatrick bàn thắng trong trận ra quân.

Trận này, HLV trưởng Okiyama Masahiko tung đội hình mạnh nhất và vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 với trang phục đỏ truyền thống. Ngay phút thứ 6, từ pha đá phạt của Nguyễn Thị Linh Chi (9), thủ môn Sokhim Khann của Campuchia bắt trượt bóng, giúp Việt Nam mở tỷ số 1-0.

Đến phút 40, Nguyễn Thị Minh Anh (10) đi bóng tốc độ ở trung lộ, dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 1 khép lại với lợi thế lớn cho thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Bước sang hiệp 2, U16 nữ Việt Nam có nhiều sự thay đổi nhân sự khi dẫn cách biệt và thế trận thuận lợi, nhưng vẫn duy trì thế trận áp đảo. Phút 75, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Phan Thị Thu Phương (7) ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Năm phút sau, Minh Anh tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng vượt qua hậu vệ và thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 4-0.

Đội hình xuất phát của U16 Việt Nam ở trận ra quân

Trước khi trận đấu kết thúc, Nguyễn Thị Minh Anh (10) hoàn tất cú hat-trick ở phút 90, ấn định chiến thắng 5-0 cho U16 nữ Việt Nam. Đây là khởi đầu thuận lợi cho U16 nữ Việt Nam trước khi bước vào những trận đấu tiếp theo tại bảng B. Cú hat-trick ấn tượng đầu tiên tại giải cũng giúp Minh Anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trận đấu tiếp theo, các cầu thủ U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Myanmar vào ngày 25-8.

CAO TƯỜNG

