U16 nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu thắng trận ra quân tại giải Đông Nam Á

Các cô gái Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại bảng B giải U16 Đông Nam Á 2025 gặp đội Campuchia vào ngày 21-8. Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV trưởng Masahiko cho biết tất cả đã sẵn sàng và mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng đấu bảng.

U16 nữ Việt Nam trên sân tập ngày 20-8.

Tại họp báo HLV Okiyama Masahiko nêu những thuận lợi về nơi ăn, nghỉ được nước chủ nhà Indonesia chuẩn bị chu đáo cho các đội tham dự. Ông nói thêm: “Thức ăn hôm qua và hôm nay rất tốt, cầu thủ của chúng tôi đều ăn được và nghỉ ngơi thoải mái. Hiện tại sức khỏe toàn đội rất ổn định, sẵn sàng vào giải đấu’.

“Về mục tiêu tại giải, thứ nhất chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng bảng để giành vé vào bán kết với quyết tâm chiến đấu hết mình trong từng trận để nhắm tới chức vô địch. Thông qua giải đấu này, tôi cũng muốn thúc đẩy các cầu thủ có cơ hội giao lưu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế và các chuyến du đấu nước ngoài, đồng thời phát triển lòng tự hào và trách nhiệm với tư cách là một cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tôi muốn nâng cao năng lực cá nhân của các cầu thủ và sức mạnh của đội tuyển để chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á sẽ diễn ra vào tháng 10 tới”, HLV Okiyama Masahiko chi sẻ.

Cũng trong sáng 20-8, đại diện ban huấn luyện đội tuyển U16 nữ Việt Nam đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải. Vào buổi chiều cùng ngày, đội tuyển U16 nữ Việt Nam được ban tổ chức sắp xếp thăm sân thi đấu chính thức Sriwedari trước khi có buổi tập đầu tiên tại TP Surakarta để làm quen thời tiết.

Thầy trò HLVMasahiko hướng đến mục tiêu thắng Campuchia ở trận ra quân.

Trận ra quân của đội U16 nữ Việt Nam diễn ra vào lúc 19g30 ngày 21-8, gặp đội tuyển U16 nữ Campuchia trên sân Sriwedari. Sau đó 3 ngày, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ tiếp tục gặp đội tuyển U16 nữ Myanmar trên sân Manahan. Vượt qua vòng bảng, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ thi đấu bán kết vào ngày 27/8 tới trên SVĐ Manahan (TP Surakarta, Indonesia).

Tham dự giải năm nay gồm có 9 đội, được chia vào 3 bảng thay vì 2 bảng như những giải trước, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng; 3 đội đứng đầu và đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ vào chơi bán kết. Các trận đấu giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 18-8 đến 30-8 tại Indonesia.

CAO TƯỜNG