Nhận lời mời từ LĐBĐ Australia, LĐBĐ Việt Nam đã cử đội tuyển U15 nữ Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế Commbank Emerging Championships 2026. Đội đã lên đường sang Melbourne (Australia) vào sáng 9-4 với lực lượng gồm 18 VĐV.

Thành phần đội tuyển U15 nữ Việt Nam tham dự Commbank Emerging Championships 2026.

Chiều 10-4, đội sẽ có buổi tập đầu tiên nhằm làm quen với điều kiện thời tiết và sân bãi tại địa phương. Nhiệt độ tại Melbourne hiện khoảng 17°C, khá mát mẻ, thuận lợi cho việc tập luyện và thích nghi.

Giải CommBank Emerging Championships 2026, diễn ra từ ngày 9-4 đến 15-4 tại Trung tâm Home of the Matildas (Bundoora, Melbourne). Đây là sân chơi phát triển tài năng trẻ uy tín của bóng đá Australia, quy tụ các đội trẻ hàng đầu và các đội khách mời quốc tế.

Giải đấu nằm trong hệ thống phát hiện và bồi dưỡng cầu thủ trẻ của bóng đá Australia, tạo môi trường thi đấu chất lượng cao, giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận nhiều phong cách thi đấu khác nhau. Việc tham dự giải là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát quốc tế, nâng cao chuyên môn, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và Australia trong công tác đào tạo và phát triển bóng đá trẻ.

ĐOÀN NHẬT