Tyson Fury vs Oleksandr Usyk II: Vua Digan và The Cat tái chiến dự kiến thu về 150 triệu Bảng Anh tiền thưởng

"Trận Tyson Fury vs Oleksandr Usyk II": Vua Digan tái chiến The Cat dự kiến thu về số tiền thưởng còn khủng hơn so với trận đấu đầu tiên. Nếu như "Tyson Fury vs Oleksandr Usyk I" đã thu về 115 triệu Bảng Anh thì số tiền thưởng cho trận tái đấu nhiều hơn đến 45 triệu Bảng.