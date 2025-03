Tuyển thủ vật Việt Nam đã được kiểm tra chuyên môn từ cúp các câu lạc bộ quốc gia

VĐV của vật tự do TT-Huế dẫn đầu tại giải đấu lần này qua các nội dung dành cho nữ. Ảnh: MỸ HẠNH

“Các nội dung vật tự do, vật cổ điển nam và vật tự do nữ tại cúp các câu lạc bộ quốc gia 2025 đã kết thúc. Đây là giải của hệ thống quốc gia đầu tiên trong năm nay. Trên lý thuyết VĐV đội tuyển vật là những người có chuyên môn tốt nhất để được tập trung. Nhưng đánh giá việc tập luyện phải trên thực tế thi đấu, từ đó chúng tôi giám sát trực tiếp trên sàn đấu sẽ nắm bắt tuyển thủ trọng điểm và ban huấn luyện tập huấn như thế nào thời gian qua”, phụ trách bộ môn vật (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn vật Việt Nam – ông Tạ Đình Đức bày tỏ.

Giải vật cúp các câu lạc bộ quốc gia 2025 thu hút gần 350 VĐV của 18 đơn vị trong cả nước đã thi đấu và bế mạc tại Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 11-3. Giải lần này, số lượng VĐV của đơn vị khu vực phía Nam đã nhiều hơn so với trước. Từ đó thấy rằng, nhiều đơn vị bắt đầu chú trọng để phát triển thành tích cao môn thể thao truyền thống này.

Trong giải, từng VĐV đều gặp áp lực để giành thành tích cao nhất. Nhưng chắc chắn, VĐV đã là tuyển thủ quốc gia thì phải nhận trọng trách đứng đầu hạng đấu của mình. Trên sới vật của giải, HLV trưởng của 3 nội dung của đội tuyển vật Việt Nam gồm HLV Trần Văn Sơn, HLV Nguyễn Thế Anh và HLV Tạ Ngọc Tân đã có mặt trực tiếp để đánh giá kỹ nhất chuyên môn VĐV khi đấu thực tế.

Trong đánh giá của từng HLV, tuyển thủ đội tuyển vật Việt Nam đảm bảo được chuyên môn và thành tích huy chương. Dẫu thế, tuyển thủ của 3 tổ nội dung thuộc đội tuyển vật Việt Nam mới tập huấn 1 tháng trước có mặt dự cúp các câu lạc bộ quốc gia 2025, do đó việc rút kinh nghiệm đối chuyên môn chắc chắn vẫn sẽ được đưa ra trong thời gian tới.

HLV Trần Văn Sơn của đội vật tự do nữ Việt Nam cho biết gương mặt trọng điểm của mình đều dự giải đấu và đạt kết quả HCV. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi động. Sau đây, tuyển thủ vật tự do nữ Việt Nam sẽ dự giải vô địch châu Á 2025. Kết quả tại giải đấu này được xem là thước đo chuyên môn chính xác. “Giải vô địch châu Á 2025 là cuộc đấu quy tụ nhóm tuyển thủ hàng đầu châu lục tham gia. Vật Việt Nam luôn chờ đợi sẽ có tuyển thủ nữ đạt được thành tích huy chương dù điều này rất khó bởi khoảng cách chênh lệch ở trình độ”, ông Trần Văn Sơn bày tỏ. Đối với đội vật tự do nam Việt Nam, HLV Nguyễn Thế Anh cho biết tuyển thủ được yêu cầu thi đấu đạt đúng chuyên môn và phong độ tại cúp các câu lạc bộ vật quốc gia 2025. Do vậy, không có bất ngờ nào xảy ra.

VĐV của nội dung vật cổ điển đạt kết quả cao tại giải lần này tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: VWF

Cúp các câu lạc bộ vật quốc gia 2025 là giải chuyên môn khởi đầu. Tới đây từ ngày 14-3 cũng tại Bà Rịa-Vũng Tàu tất cả VĐV tiếp tục bước vào tranh tài giải vật bãi biển vô địch quốc gia 2025. “Hai giải chuyên môn diễn ra liên tiếp là cơ hội để VĐV thi đấu, giành thành tích cho đơn vị nhưng là dịp họ được tích lũy chuyên môn tốt hơn”, ông Tạ Đình Đức cho biết.

Xếp hạng chung cuộc giải vật cúp các câu lạc bộ quốc gia 2025, nội dung vật tự do nữ: nhất là TT-Huế, nhì Hà Nội và hạng ba là Thanh Hóa; nội dung vật tự do nam: xếp nhất Quân đội, hạng nhì là Hà Nội và hạng ba là Hải Phòng; vật cổ điển nam: nhất là Hà Nội, hạng nhì là Bắc Ninh và hạng ba là Quân đội.

Giải vật vô địch châu Á 2025 thi đấu tại Jordan từ ngày 25 tới 30-3. Dự kiến, đội vật Việt Nam đăng ký 6 tuyển thủ góp mặt giải trên.

MINH CHIẾN