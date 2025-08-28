Tuyển Pháp bỏ qua Ekitike cho vòng loại World Cup, Akliouche được triệu tập

Hugo Ekitike đã lỡ hẹn với đội tuyển Pháp được công bố hôm thứ Tư cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026, nhưng HLV Didier Deschamps đã trao cơ hội đầu tiên triệu tập lên đội tuyển cho cầu thủ chạy cánh được đánh giá cao của Monaco, Maghnes Akliouche.

Hugo Ekitike lại lỡ hẹn với tuyển Pháp

Ekitike đã có khởi đầu ấn tượng tại Liverpool với ba bàn thắng sau ba trận đấu chính thức kể từ khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi, người đã ghi 5 bàn thắng sau 5 lần ra sân cho đội U21 Pháp mùa trước, sẽ phải chờ đợi cơ hội của mình ở đội tuyển quốc gia, nơi có sự cạnh tranh rất khốc liệt.

"Chúng tôi đã theo dõi Hugo khi cậu ấy còn ở Frankfurt. Việc cậu ấy hiện đang ở Liverpool và vẫn đang chứng tỏ được khả năng của mình là một điều tuyệt vời", Deschamps nói với các phóng viên tại Paris. "Rõ ràng cậu ấy có tiềm năng góp mặt trong đội hình tuyển Pháp".

Nhà vô địch World Cup 2018 và á quân World Cup 2022, bắt đầu hành trình giành quyền tham dự vòng chung kết năm sau tại Bắc Mỹ bằng chuyến làm khách đến Ba Lan để gặp Ukraine vào thứ Sáu tuần sau, ngày 5-9. Sau đó, họ sẽ tiếp đón Iceland tại Paris vào thứ Ba, ngày 9-9. Azerbaijan sẽ là đối thủ còn lại của họ ở bảng D, với các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11, và đội đầu bảng sẽ tự động giành quyền vào vòng chung kết.

Akliouche, 23 tuổi, đã ở sát bên ngoài danh sách đội hình tuyển Pháp một thời gian nhờ màn trình diễn ấn tượng của anh tại Monaco, điều này đã khiến anh được nhiều CLB lớn khác trên khắp châu Âu liên hệ. Anh là thành viên của đội tuyển do Thierry Henry dẫn dắt, đội đã giành huy chương bạc tại Thế vận hội Paris năm ngoái.

Rayan Cherki, người đã ra mắt đội tuyển Pháp vào tháng 6 tại vòng chung kết UEFA Nations League, ngay trước khi gia nhập Manchester City từ Lyon, cũng có mặt trong danh sách này. Tiền vệ kỳ cựu của Marseille, Adrien Rabiot, cũng được nhắc đến mặc dù anh đã bị CLB loại khỏi đội hình và bị rao bán sau khi dính líu đến một cuộc ẩu đả trong phòng thay đồ với một đồng đội hồi đầu tháng.

Randal Kolo Muani, người đang bị Paris Saint-Germain loại khỏi đội hình và đang tìm kiếm một CLB mới, và hậu vệ Benjamin Pavard của Inter Milan nằm trong số những cầu thủ bị loại khỏi đội hình tuyển Pháp kể từ lần triệu tập gần nhất.

Thành phần tuyển Pháp

Thủ môn: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/Italy), Brice Samba (Rennes)

Hậu vệ: Lucas Digne (Aston Villa/Anh), Malo Gusto (Chelsea/Anh), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al-Hilal/Saudi), Ibrahima Konate (Liverpool/Anh), Jules Kounde (Barcelona/Tây Ban Nha), William Saliba (Arsenal/Anh), Dayot Upamecano (Bayern Munich/Đức)

Tiền vệ: Desire Doue (Paris Saint-Germain), Manu Kone (Roma/Italy), Adrien Rabiot (Marseille), Aurelien Tchouameni (Real Madrid/Tây Ban Nha), Khephren Thuram (Juventus/Italy)

Tiền đạo: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola và Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City/Anh), Kylian Mbappe (Real Madrid/TBN), Michael Olise (Bayern Munich/Đức), Marcus Thuram (Inter Milan/Italy)

HOÀNG HÀ