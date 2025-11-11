Tuyển Đức không còn thời gian để thử nghiệm nữa

HLV Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức tuyên bố sẽ không thử nghiệm thêm bất cứ điều gì trong các trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2026, khi mục tiêu tối thượng là giành 2 chiến thắng để đảm bảo sự hiện diện ở giải đấu tại Bắc Mỹ.

Đội tuyển Đức sẽ giành được vị trí nhất bảng A và chính thức giành vé dự World Cup năm sau nếu giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu cuối cùng - đến Luxembourg vào thứ Sáu, trước khi tiếp đón Slovakia vào ngày 17-11. “Chúng tôi muốn có sự cân bằng cao nhất trong đội hình ở thời điểm them chốt này”, Nagelsmann phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Hai. “Chúng tôi muốn đảm bảo vị trí ở mọi vị trí. Điều quan trọng nhất là giành chiến thắng ở những trận đấu này, giành trọn 6 điểm và giành quyền tham dự World Cup. Chúng tôi không phụ thuộc vào kết quả của các đội khác, chỉ dựa vào màn trình diễn của toàn đội. Đây là một khởi đầu tốt, nhưng chúng tôi vẫn phải nỗ lực để thành công”.

Tuyển Đức đang dẫn đầu bảng A với 9 điểm, hơn đội nhì bảng Slovakia về hiệu số bàn thắng bại. Bắc Ailen đứng thứ 3 với 6 điểm, còn Luxembourg đứng cuối bảng chưa có điểm nào. Đội nhất bảng sẽ giành quyền tham dự World Cup, trong khi đội nhì bảng sẽ phải đá play-off vào tháng 3-2026. “Chúng tôi không thể để xảy ra thêm một sai lầm nào nữa”, Nagelsmann nói khi được hỏi về trận thua bất ngờ 0-2 trước Slovakia hồi tháng 9. Kể từ đó, Đức đã giành chiến thắng trong 3 trận vòng loại tiếp theo. “Như tôi đã nói, chúng tôi đã cải thiện điều kiện thi đấu, nhưng vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ”.

Tuyển Đức tiếp đón Slovakia ở lượt trận cuối vào ngày 17-11 sẽ mang tính then chốt.

Nagelsmann đã gây bất ngờ khi bỏ qua tiền vệ Angelo Stiller của VfB Stuttgart, nhưng cho biết cơ hội cho cầu thủ 24 tuổi - người đã có 5 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - vẫn chưa khép lại cho giải đấu năm sau. “Tôi đã nói chuyện với Angelo. Sự phát triển của cậu ấy đang đi đúng hướng”, Nagelsmann nói. “Nhưng ở vị trí số 6 cùng với Felix Nmecha và Aleksandar Pavlovic, tôi thấy họ đang nhỉnh hơn một chút vào lúc này. Angelo cần tiếp tục phong độ đang lên của mình. Sẽ có một đội hình mới vào tháng 3, cánh cửa vẫn chưa đóng lại với bất kỳ ai”.

Đội tuyển Đức - nhà vô địch thế giới 4 lần - bị loại đáng thất vọng ngay từ vòng bảng ở 2 vòng chung kết World Cup gần nhất. Nếu toàn thắng 2 trận đấu tới và giành vé, tuyển Đức sẽ đảm bảo có mặt trong nhóm hạt giống số 1 ở lễ bốc thăm vòng bảng vòng chung kết World Cup vào ngày 5-12. Sẽ có 12 quốc gia hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm vòng chung kết 48 đội, vốn bao gồm 3 quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico.

LINH SƠN