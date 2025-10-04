Tuyển Argentina vẫn triệu tập Messi đang thất vọng

HLV đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Scaloni hôm thứ Sáu đã điền tên Lionel Messi và Rodrigo De Paul của Inter Miami vào danh sách 28 cầu thủ tham dự các trận giao hữu tại Mỹ trong tháng này, với Venezuela và Puerto Rico tại Miami và Chicago.

Lionel Messi đang thấy một cơ hội thắng danh hiệu khác cùng Inter Miami tan biến.

Tuy nhiên, sự tham gia của Messi và De Paul trong trận đấu với Venezuela vào ngày 10-10 vẫn còn bỏ ngỏ vì một ngày sau đó, Inter Miami sẽ gặp Atlanta United trong một trận đấu quan trọng của mùa giải MLS tại sân vận động Chase. Khi được hỏi liệu Messi và De Paul có tham gia trận giao hữu của Argentina vào ngày 10-10 hay không, HLV trưởng của Inter Miami, Javier Mascherano tỏ ra khá mơ hồ: “Đó là điều chúng tôi đang thảo luận ngay lúc này, các bạn sẽ biết thôi”. Argentina sau đó sẽ tiếp đón Puerto Rico tại sân vận động Soldier Field vào ngày 13-10.

Mặc dù Inter Miami đã giành được một suất tham dự vòng play-off MLS 2025, đội bóng vẫn tiếp tục chiến đấu để giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng miền Đông nhằm đảm bảo lợi thế sân nhà trong giai đoạn hậu mùa giải. Inter Miami hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng miền Đông với 56 điểm sau 31 trận, gần đây đã thua Chicago Fire với tỷ số 3-5. CLB cũng có thể sẽ tranh giành danh hiệu Supporters' Shield trong trận đấu với Atlanta United vào ngày 11-10, nhưng giờ phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu khác.

Phong độ sa sút bất ngờ trong 2 trận gần đây, trong đó Messi đều không ghi bàn, khiến hy vọng bảo vệ danh hiệu Supporters' Shield gần như đã tiêu tan. The Herons giờ phải thắng 3 trận đấu còn lại của giải đấu, trong khi Philadelphia Union phải thua 2 trận cuối của họ. Tại Mỹ, mùa giải thường niên sẽ có 2 bảng đấu dành cho các đội khu vực Miền Đông và khu vực Miền Tây, và nhà vô địch mỗi khu vực có tổng điểm cao nhất sau 34 vòng đấu sẽ giành danh hiệu Supporters' Shield. Vào lúc này, Philadelphia Union (Miền Đông) đang có số điểm chung cuộc cao nhất là 63, nhưng đã chơi 32 trận. Trong khi Inter Miami dù mới chơi 31 trận nhưng đứng thứ 6 và kém đến 7 điểm.

Dù sao, cá nhân Messi vẫn đang có mùa giải tuyệt vời. Anh gần đây trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS góp dấu giầy vào ít nhất 35 bàn thắng trong 2 mùa giải liên tiếp. Tính đến thời điểm này trong năm 2025, siêu sao đã 38 tuổi đã chơi 40 trận, ghi được 32 bàn và có 16 pha kiến tạo.

PHI SƠN