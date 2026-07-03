Tuyển Anh phàn nàn vì gặp nhiều bất lợi tại Mexico City

Trước thềm trận đấu quan trọng tại vòng 16 đội World Cup 2026, HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, đã công khai chỉ trích các quy định của FIFA. Ông cho rằng những rào cản về mặt quy tắc đang đặt đội bóng của mình vào một "bất lợi khổng lồ" khi phải thi đấu trong điều kiện độ cao khắc nghiệt tại Mexico City.

Thách thức từ độ cao và bài toán thích nghi

Mexico City nằm ở độ cao khoảng 2.240 mét so với mực nước biển, một điều kiện môi trường có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất thể thao của các cầu thủ chưa được thích nghi. LĐBĐ Anh (FA) đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này, thậm chí tham khảo ý kiến từ các chuyên gia của đội tuyển Olympic Anh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hai phương án tối ưu để đối phó với độ cao: hoặc là đến địa điểm thi đấu trước 10 ngày để cơ thể kịp làm quen, hoặc là đến ngay sát giờ bóng lăn để tránh các phản ứng tiêu cực của cơ thể.

Tuy nhiên, HLV Tuchel cho biết phương án đầu tiên là bất khả thi vì lịch trình thi đấu dày đặc, trong khi phương án thứ hai lại bị FIFA ngăn chặn. Theo quy định của FIFA áp dụng từ vòng 16 đội, các đội bóng bắt buộc phải tập luyện tại sân vận động chỉ định gần địa điểm thi đấu một ngày trước trận. Điều này buộc tuyển Anh phải di chuyển từ căn cứ ở Kansas City đến Mexico City vào chiều thứ Sáu cho trận đấu diễn ra vào Chủ Nhật. Tuchel cay đắng thừa nhận: “Đó là một sự bất công, nhưng chúng tôi buộc phải tìm ra một giải pháp trung hòa giữa hai lựa chọn”.

Không chỉ ảnh hưởng đến thể lực, độ cao còn làm thay đổi hoàn toàn tính chất của các pha bóng. Thomas Tuchel lưu ý rằng quỹ đạo của quả bóng tại Mexico City sẽ rất khác biệt so với các vùng bình nguyên: “Bóng sẽ bay xa hơn bình thường khoảng 5 yard (hơn 4,5 mét). Thật khó khăn và chúng tôi cần kinh nghiệm để điều chỉnh cảm giác bóng”.

Ngược lại, đội tuyển Mexico đang nắm giữ lợi thế cực lớn khi đã chơi 3 trên 4 trận đấu từ đầu giải tại sân vận động Azteca. Các cầu thủ chủ nhà đã hoàn toàn quen thuộc với điều kiện không khí loãng và cách trái bóng di chuyển. Theo Tuchel, việc phải tuân thủ quy định di chuyển của FIFA đã vô tình củng cố thêm ưu thế vốn đã rất lớn của đội bóng vùng Trung Mỹ.

Nỗi lo về nhân sự và áp lực từ khán đài

Bên cạnh vấn đề môi trường, tuyển Anh còn đang phải đối mặt với những lo ngại về tình hình sức khỏe của các trụ cột. Declan Rice, mắt xích quan trọng ở hàng tiền vệ, đang phải nén đau để thi đấu với vấn đề dây thần kinh ở gân kheo kéo dài từ kỳ Giáng sinh. Trong trận thắng CHDC Congo vừa qua, Rice đã phải rời sân ở phút 89 trong tình trạng đau đớn dữ dội. Mặc dù HLV Tuchel hy vọng anh sẽ kịp hồi phục, nhưng rõ ràng thể trạng của Rice đang bị đặt dấu hỏi lớn. Trong khi đó, hậu vệ Jarell Quansah cũng đang nỗ lực hồi phục chấn thương mắt cá để kịp góp mặt trong trận đấu tới.

Thêm vào đó, áp lực từ các cổ động viên Mexico cũng là một bài toán đau đầu. Tuchel đã được cảnh báo về việc các fan chủ nhà thường xuyên gây náo loạn, đốt pháo hoa bên ngoài khách sạn của đối thủ vào ban đêm để phá rối giấc ngủ của cầu thủ, tương tự như những gì đội tuyển Ecuador đã từng khiếu nại. Khi được hỏi liệu các cầu thủ có cần mang theo nút bịt tai hay không, Tuchel khẳng định: “Chúng tôi sẽ mang theo mọi thứ cần thiết. Tôi chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra”.

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn từ quy định ngặt nghèo của FIFA đến điều kiện thi đấu khắc nghiệt, tuyển Anh vẫn đang nỗ lực hết mình để vượt qua thử thách tại Mexico City, nơi mà mọi yếu tố từ thiên nhiên đến con người dường như đều đang ủng hộ đội chủ nhà.

HỒ VIỆT