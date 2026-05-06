Tung đội hình đến 7 ngoại binh, Nam Định vẫn trắng tay trước Selangor

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu giành điểm trong trận lượt đi bán kết Cúp C1 Đông Nam Á trước Selangor vào tối 6-5, HLV Vũ Hồng Việt đã tung lực lượng mạnh nhất với 7 ngoại binh. Nhưng lực bất tòng tâm, đội bóng thành Nam đã để thua với tỷ số 1-2.

Văn Vĩ ghi bàn gỡ hòa cho Nam Định vào cuối hiệp 1. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Ở đội hình xuất phát, Nam Định sử dụng đến 7 ngoại binh gồm Caique (thủ môn), Lucas Alves, Caio Cesar, Walber Mota, Percy Tau, Akolo, Lusamba bên cạnh Xuân Son, Văn Tới, Tuấn Dương và Văn Vĩ. Nhiều ngoại binh vốn không thi đấu ở V-League nên thể lực sung mãn cùng sự quyết tâm cao, đội khách đã nhập cuộc rất tốt với lối chơi tấn công cởi mở bên phần sân Selangor.

Trong khi đó đội chủ nhà thể hiện sức mạnh với dàn cầu thủ đang có phong độ ổn định. Đáng chú ý là 3 tuyển thủ quốc gia Malaysia là Quentin Cheng, Faisal Halim, Nooa Laine có tên ở đội hình xuất phát cùng dàn ngoại binh chất lượng. Nhất là tay săn bàn Chrigor đang dẫn đầu danh sách ghi bàn giải VĐQG Malaysia với 23 pha lập công.

Xuân Son không có nhiều khoảng trống hoạt động trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Diễn biến 20 phút đầu trận khá cân sức và sôi nổi với lối chơi tấn công “ăn miếng trả miếng” của hai đội. Đó cũng là quãng thời gian mà hàng thủ đôi bên tỏ ra vất vả để chống đỡ các đợt tấn công của nhau. Tình huống nguy hiểm đáng chú ý là pha nhả bóng vừa tầm của Chrigor cho Faisal Halim tung cú sút hiểm hóc nhưng thủ môn Caique kịp cứu thua cho đội bóng thành Nam ở phút 20.

Dù không có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn đội khách, nhưng Selangor lại là đội ghi bàn mở tỷ số trước vào phút 37. Quentin Cheng thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Chrigor dứt điểm cận thành. Quyết tâm dâng cao để tìm bàn gỡ, phút 45, Văn Vĩ đã kịp ghi bàn cho Nam Định để đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Nam Định chờ cơ hội lật ngược tình thế trên sân nhà vào tuần sau.

Sau nhiều pha tấn công gây nguy hiểm từ đầu hiệp hai, phút 59, Selangor một lần nữa vươn lên dẫn bàn cũng từ pha lập công của Chrigor. Khoảng giữa hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt tung 3 cầu thủ Tuấn Anh, Hoàng Anh và Văn Kiên vào sân. Đội khách tiếp tục dâng cao để tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức tốt, bọc lót hiệu quả của Selangor đã giúp đội chủ nhà bảo toàn chiến thắng 2-1.

Thua 1-2 ở trận lượt đi, Nam Định vẫn còn cơ hội để lật ngược tình thế ở trận lượt về vào tuần sau trên sân Thiên Trường.

QUỐC CƯỜNG