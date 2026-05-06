HLV Vũ Hồng Việt tự tin trước trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

Hai trận bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 sẽ diễn ra vào tối 6-5. Các nhà đương kim vô địch V-League Nam Định sẽ có chuyến làm khách tại Malaysia trước Selangor.

HLV Vũ Hồng Việt tự tin Nam Định sẽ chơi tấn công dù đá trên sân khách. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG.

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, ông Vũ Hồng Việt cho biết cả đội đang rất thoải mái về tâm lý cho chuyến làm khách lần này: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu bán kết với Selangor. Nam Định đang trong trạng thái tinh thần thoải mái và sẵn sàng nhất. Tôi rất vui khi quay trở lại dẫn dắt đội. Các cầu thủ quen thuộc với triết lý của tôi”.

Những khó khăn ban đầu khi trở lại cầm sa bàn trong khu kỹ thuật CLB Nam Định đã qua, ông Hồng Việt hướng đến mục tiêu cùng các học trò đạt kết quả tốt. Ông nói: “Quãng thời gian đầu khi làm việc lại với đội, tôi thấy các cầu thủ có đôi chút thiếu tự tin. Do đó, mục tiêu đầu tiên của tôi là đem lại sự tự tin thi đấu cho toàn đội.

Chúng tôi hiểu được đối thủ của mình là ai. Qua những phân tích về họ tại vòng bảng Cúp CLB Đông Nam Á và tại giải Malaysia, tôi thấy Selangor có nhiều cầu thủ đáng chú ý ở vị trí chạy cánh hay tiền đạo", ông Việt nói, "Triết lý bóng đá của tôi là tấn công. Do đó tôi không ngần ngại thực hiện điều đó trong trận đấu với Selangor. Cả 2 đội đều cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt".

Nam Định đang lên tinh thần sau trận thắng trước Công an TPHCM ở vòng 21 LPBank V-League

Trong khi đó, HLV Kim Pan Gon của Selangor nhận việc được chơi trên sân nhà nên có nhiều lợi thế. Nhưng quan trọng là phải biến lợi thế đó thành hiện thực. “Trong khu vực này, người ta thường nói Thái Lan và Việt Nam mạnh hơn Malaysia. Nhưng ngày mai chúng tôi muốn chứng minh rằng Malaysia có thể cạnh tranh, đủ mạnh để đánh bại các đội tuyển Việt Nam hoặc Thái Lan. Chúng tôi không muốn đến Việt Nam với kết quả bất lợi nên sẽ thắng vào tối 6-5”.

Trận bán kết lượt đi giữa Selangor và Nam Định diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6-5. Ở trận còn lại, Buriram United làm khách trên sân Sultan (Malaysia) trước Johor Darul Ta'zim.

QUỐC CƯỜNG