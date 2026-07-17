Tuchel sẽ dẫn dắt tuyển Anh tranh tài ở EURO 2028

Thất bại muối mặt 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 đã để lại vết thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá Anh. Nhưng ngay giữa những chỉ trích gay gắt nhắm vào quyết định chiến thuật của mình, HLV Thomas Tuchel đã khẳng định một cách dứt khoát: ông sẽ tiếp tục dẫn dắt "Tam Sư" và xem thất bại này là động lực để chinh phục đỉnh cao tại Euro 2028.

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Thất bại của Anh là câu chuyện của Messi và DNA

Khi LĐBĐ Anh (FA) bổ nhiệm Tuchel vào tháng 10-2024, họ tin rằng nhà cầm quân từng vô địch Champions League cùng Chelsea là chìa khóa để biến những lần "suýt soát" thành chiến thắng. Tuchel tự tin tuyên bố sẽ "giành ngôi sao thứ hai cho chiếc áo" và dẫn dắt nước Anh đến vinh quang. Nhưng giấc mơ đó tan vỡ trong những phút cuối trận bán kết, khi quyết định chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ của ông sau bàn thắng của Anthony Gordon bị chỉ trích là quá bảo thủ và phản tác dụng.

Các chuyên gia như Alan Pardew cho rằng Tuchel đã để nỗi sợ hãi và sai lầm chi phối, tạo ra một tư duy tiêu cực. Tuy nhiên, bản thân Tuchel lại nhìn nhận vấn đề sâu xa hơn: "Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy không có cấu trúc nào trên thế giới có thể giúp chúng tôi". Ông chỉ ra một điểm yếu cố hữu của bóng đá Anh: khả năng kiểm soát bóng và làm chủ thế trận, một phẩm chất mà ông cho rằng "không nằm trong DNA" của đội tuyển.

Trong khi các nhà phê bình tập trung vào sai lầm chiến thuật, họ có thể đã bỏ qua một sự thật quan trọng: Argentina, dẫn dắt bởi Lionel Messi ở tuổi 39, đang có một hành trình đầy cảm hứng để bảo vệ chức vô địch. Họ đã trải qua những trận đấu căng thẳng trước Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sĩ, nhưng luôn tìm thấy sức mạnh để vượt qua. Điều đó là một lời cảnh báo cho nước Anh: đội bóng của Scaloni không bao giờ bỏ cuộc.

Một Messi thiên tài khiến Anh vỡ kế hoạch. Ảnh THX

Và trung tâm của sự kiên cường đó là Messi. Thierry Henry, người từng sát cánh cùng anh tại Barcelona, đã mô tả: "Đôi khi điều duy nhất bạn nên làm là ... đừng đánh thức con thú. Khi anh ấy cần, anh ấy sẽ nâng tầm trò chơi của mình". Khi nước Anh lùi sâu phòng ngự và chỉ thực hiện hai đường chuyền trong vòng cấm đối phương trong 20 phút cuối (so với 111 của Argentina), Messi đã di chuyển sang cánh phải, tránh khỏi sự kèm cặp và tung ra hai đường kiến tạo quyết định. Anh đã chứng minh rằng, ngay cả ở những giây phút cuối cùng của sự nghiệp, khả năng tạo ra đột biến của anh là không thể đoán định.

Cam kết và sự tin tưởng từ FA

Bất chấp những lời chỉ trích, Tuchel khẳng định ông "100%" muốn tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh cho Euro 2028. "Vẫn còn nhiều điều để cải thiện và tôi rất sẵn lòng làm điều đó", ông tuyên bố. "Tôi yêu từng ngày tại World Cup". FA vẫn dành sự ủng hộ cho chiến lược gia người Đức. Họ nhìn nhận rằng việc lọt vào bán kết là một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh giải đấu đầy thử thách với lịch thi đấu dày đặc và cái nóng khắc nghiệt.

Đây là giải đấu quốc tế đầu tiên của Tuchel, và việc lọt vào bán kết là một thành tích không hề nhỏ. Lịch sử chỉ ra rằng thành công ở đấu trường này cần có thời gian. Didier Deschamps đã mất 6 năm để vô địch World Cup cùng Pháp, và Aime Jacquet cũng cần năm năm để xây dựng đội hình vô địch năm 1998. Tuchel đã ký gia hạn hợp đồng đến Euro 2028, và những bài học từ thất bại này sẽ là nền tảng cho tương lai.

Viễn cảnh Euro 2028 được tổ chức trên sân nhà (Anh là đồng chủ nhà) mang đến một cơ hội vàng và một lộ trình rõ ràng hơn. Đây là thời điểm để Tuchel xây dựng một lối chơi kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và đặc biệt là học cách kiểm soát trận đấu trong những khoảnh khắc quyết định. Thất bại này, dù cay đắng, sẽ là một bài học quý giá và là động lực để Tuchel và các học trò hướng tới một mục tiêu lớn hơn trên sân nhà.

Nói cho cùng, thất bại của Anh là một bức tranh phức tạp. Nó không chỉ là câu chuyện về một trận đấu cụ thể, mà còn cho thấy ngay cả những kế hoạch chiến thuật hoàn hảo cũng có thể bị phá vỡ bởi thiên tài cá nhân. Câu chuyện của Tuchel và nước Anh là một lời nhắc nhở rằng bóng đá là hành trình của những thăng trầm. Thất bại ở Atlanta không phải là dấu chấm hết, mà là một bước ngoặt. "Tôi cảm thấy vẫn còn một cấp độ cao hơn mà chúng tôi cần chinh phục", Tuchel kết luận. Và đó là mục tiêu ông đặt ra cho tương lai.

HỒ VIỆT