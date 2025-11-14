Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 tại Phú Quốc diễn ra từ ngày 14 đến 16-11

Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc dự kiến thu hút hơn 2.000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng ngàn khán giả và người đồng hành.

Các đại biểu trao đổi thông tin tại cuộc họp báo

Sáng 14-11, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp với UBND tỉnh An Giang và nhà tài trợ BIM Group tổ chức họp báo công bố Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công ty Sunrise Events Vietnam - đơn vị tổ chức sự kiện trên - cho biết Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc diễn ra từ ngày 14 đến 16-11 tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina (đặc khu Phú Quốc). Sự kiện dự kiến thu hút hơn 2.000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mùa giải 2025 cũng ghi nhận số lượng người đăng ký lớn nhất ở tất cả các cự ly. Đáng chú ý, số lượng vận động viên Việt Nam ở cự ly 70.3 tại giải năm nay tăng gần 25% so với mùa giải 2024, thể hiện sự phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước.

Ông Robert Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam phát biểu

Đường đua được thiết kế theo chuẩn quốc tế, bao gồm 1.9km bơi, 90km đạp xe và 21.1km chạy bộ, dẫn dắt các vận động viên chinh phục những cung đường ven biển tuyệt đẹp của Đảo Ngọc.

“BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam. Với chúng tôi, vận động viên luôn là trung tâm của mọi trải nghiệm. Ban tổ chức cam kết mang đến điều kiện thi đấu an toàn, chuyên nghiệp và tràn đầy cảm xúc, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch thể thao tại Phú Quốc và trên khắp Việt Nam”, ông Robert Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, nhấn mạnh.

Sự kiện năm nay cũng chào đón sự trở lại của huyền thoại IRONMAN, Mark Allen - người mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng thể thao sức bền Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức “Đổ cát khai mạc” tái hiện hành trình vận động viên thi đấu ba môn phối hợp tại cuộc họp báo

Xuyên suốt tuần lễ sự kiện, ban tổ chức phối hợp cùng chính quyền đặc khu Phú Quốc và đối tác triển khai chương trình đào tạo an toàn nước và cứu hộ dành cho cư dân, nhân viên khách sạn và học sinh địa phương. Cùng với đó, giải chạy thiện nguyện Newborns Vietnam Run Out tiếp tục được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho hay Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong hành trình phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ - thể thao biển của khu vực.

NAM KHÔI