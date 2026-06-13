Từ rạn nứt đến tình cảm đồng đội

Hai năm trước, hình ảnh Son Heung-min rời bàn ăn tối với ngón tay băng bó sau cuộc tranh cãi với đàn em Lee Kang-in đã trở thành tâm điểm của truyền thông Hàn Quốc. Thất bại ở bán kết Asian Cup 2023 chỉ là một phần của câu chuyện. Điều đáng nói hơn là cái cách mà mối quan hệ giữa hai ngôi sao lớn nhất của bóng đá Hàn Quốc bị nghi ngờ, thậm chí bị cho là rạn nứt không thể hàn gắn.

Ảnh: Yonhap

Vậy mà giờ đây, tại World Cup 2026, chính cặp đôi ấy đang trở thành niềm hy vọng số một của cả một đất nước. Và sau chiến thắng ngược dòng trước CH Czech, báo chí Czech cũng phải thừa nhận: sự khác biệt đến từ bộ đôi Son – Lee.

Câu chuyện bắt đầu từ Qatar, nơi Hàn Quốc để thua Jordan ở bán kết Asian Cup. Theo các báo cáo, vào đêm trước trận đấu, Son đã có cuộc va chạm với một số cầu thủ trẻ, trong đó có Lee, khi họ rời bàn ăn tối sớm để chơi bóng bàn. Son cố gắng can thiệp và không may bị thương ở ngón tay. Hình ảnh ngôi sao số một của Tottenham khi đó ra sân với ngón tay băng bó đã gây ra một làn sóng chỉ trích nhắm vào Lee Kang-in.

Lee sau đó đã đưa ra lời xin lỗi công khai, thừa nhận đã làm người hâm mộ và đàn anh thất vọng. Còn Son thì làm một điều khiến nhiều người bất ngờ: anh đề nghị người hâm mộ tha thứ cho Lee. “Lee Kang-in là người sẽ dẫn dắt bóng đá Hàn Quốc trong tương lai”, Son nói. Một câu nói đầy tinh thần của một thủ lĩnh.

Sự thay đổi không đến ngay lập tức, nhưng nó đã đến đúng lúc. Tại World Cup 2026, trận ra quân gặp CH Czech chứng kiến một Lee Kang-in khác hẳn. Không còn là cậu nhóc nóng nảy, Lee là nhạc trưởng thực sự của đội tuyển. Chính đường chuyền xé toạc hàng phòng ngự của anh đã tạo cơ hội để Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa. Và trong cả trận, Lee cùng Son liên tục hoán đổi vị trí, tạo ra những khoảng trống khiến hàng thủ CH Czech không thể bắt kịp.

Truyền thông Czech sau trận đã phải ca ngợi: “Bộ đôi Son – Lee là tâm điểm trong các pha tấn công của Hàn Quốc. Hàng thủ của chúng tôi đã không thể ngăn cản sự kết hợp, sự sáng tạo và khả năng di chuyển của họ”. Một sự thừa nhận đầy giá trị từ chính đối thủ.

Điều làm nên sức hấp dẫn cho cặp đôi này không chỉ là chuyên môn. Đó còn là câu chuyện về sự chuyển giao thế hệ. Son, 33 tuổi, là biểu tượng đã được khẳng định. Từ Hamburg đến Leverkusen, rồi Tottenham, và bây giờ là LAFC, anh đã chứng kiến mọi cung bậc của bóng đá đỉnh cao. Lee Kang-in, 25 tuổi, lại là tương lai. Từ lò đào tạo Valencia đến Mallorca, rồi PSG – nơi anh trở thành một trong những tiền vệ trẻ hay nhất châu Á.

Họ không chỉ khác biệt về thế hệ mà còn về cá tính. Son là người hòa giải, đầy trách nhiệm, luôn đặt tập thể lên trên. Lee là một tài năng với sự tự tin có phần bốc đồng – thứ từng khiến anh gây ra những va chạm không đáng có. Chính những khác biệt ấy đã tạo ra “rạn nứt” ngày nào. Nhưng cũng chính những khác biệt ấy, một khi được kết nối, lại tạo ra sự bổ sung hoàn hảo.

Hai năm sau vụ việc, Lee Kang-in đã trưởng thành hơn. Son Heung-min vẫn là người thủ lĩnh bao dung. Và bóng đá Hàn Quốc đã có một cặp đôi mới – không chỉ để kết nối những đường chuyền, mà còn để nối liền quá khứ và tương lai.

Vào ngày 19 - 6, khi Hàn Quốc đối đầu với Mexico – đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng A – tất cả sẽ dõi theo họ. Không chỉ vì họ là những ngôi sao, mà bởi câu chuyện của họ là câu chuyện của sự tha thứ và trưởng thành – thứ mà bất kỳ nền bóng đá nào cũng cần.

LONG KHANG