Từ nhàm chán đến bùng nổ: Cách David Moyes thổi luồng sinh khí mới vào Everton

Không có đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh có nhiều trận hòa 0-0 ở mùa giải trước hơn Everton. Trong những năm gần đây, Goodison Park đã trở thành một pháo đài của sự cam chịu, một nơi mà sự sinh tồn quan trọng hơn cả màn trình diễn. Bốn năm vật lộn trụ hạng đã làm cạn kiệt hy vọng, và “nhàm chán” trở thành nhãn dán mà các cổ động viên Everton khó lòng phản bác. Nhưng, sau khi chuyển đến sân vận động mới trị giá 800 triệu bảng, một điều gì đó đã thay đổi.

Chiến thắng 2-0 trước Brighton không chỉ đánh dấu một chương mới trong ngôi nhà mới; nó mang cảm giác hoàn toàn là một Everton khác. Jack Grealish, bản hợp đồng cho mượn từ Manchester City trong mùa hè, và Iliman Ndiaye phối hợp để ghi bàn thắng đầu tiên tại sân mới; đội bóng chơi với sự tự do và phong cách; và, lần đầu tiên sau nhiều năm, người hâm mộ rời sân vận động với cảm giác hy vọng thực sự cho mùa giải phía trước. Sự lạc quan mới của Everton đã chứng minh là có cơ sở trong trận đấu tiếp theo, một cuộc chiến năm bàn thắng trước Wolves. Chiến thắng 3-2 của họ tại Molineux đã đẩy họ lên top 5 Ngoại hạng Anh.

Everton từng đáy bảng vào tháng 9 năm ngoái, sau khi thua cả bốn trận đầu tiên tại giải quốc nội – khởi đầu tệ nhất trong 66 năm. Họ đã để vuột mất những chiến thắng hai bàn trước Bournemouth và Aston Villa, để thua cả hai với tỷ số 2-3 trong những thất bại cho thấy lối chơi thực dụng dưới thời Dyche đã lung lay trầm trọng. Ngay cả khi dẫn trước, họ cũng lùi sâu về phòng ngự và dựa vào các tình huống cố định và những đường bóng dài, mời gọi áp lực và cuối cùng làm suy yếu quyết tâm của chính mình.

Họ vật lộn để ghi bàn, chỉ có 15 bàn sau 19 trận đấu đầu tiên, con số thấp thứ nhì giải. Chỉ số xG (số bàn thắng kỳ vọng) là 18.33 và số bàn thắng trên mỗi trận là 0.79 đánh dấu hiệu suất tấn công thấp nhất của câu lạc bộ trong 13 mùa. Họ có 63 cú dứt điểm trong nửa đầu mùa giải – chỉ nhiều hơn Southampton, đội cuối bảng.

Đây không phải là một thiếu sót chỉ của mùa giải trước. Everton thường xuyên nằm trong số những đội ghi ít bàn thắng nhất giải trong những năm gần đây, xếp thứ 17, 19, 19 và 13 về số bàn thắng ghi được trong bốn mùa giải qua. Về mặt phòng ngự, họ đáng tin cậy hơn, lần lượt xếp thứ 6, 2, 12 và 12 về số trận giữ sạch lưới. Nhưng lối chơi của họ quá thận trọng và bảo thủ, được phản ánh qua tỷ lệ kiểm soát bóng: lần lượt xếp thứ 19, 18, 17 và 19 tại giải trong bốn mùa giải đó. Họ chắc chắn ở phía sau nhưng cùn nhụt và thiếu cảm hứng khi tấn công, khiến người hâm mộ khó lòng mà theo dõi.

Sau khi chứng kiến đội bóng không ghi được bàn nào trong 8 trên 10 trận gần nhất, chủ sở hữu mới, The Friedkin Group, quyết định đã đến lúc chấm dứt và sa thải Dyche vào tháng 1. Thách thức của họ là tìm đúng người HLV để đưa đội bóng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của lối đá nhàm chán, vì mục tiêu sinh tồn và dẫn dắt họ bước vào kỷ nguyên mới tại Sân vận động Hill Dickinson. Thomas Frank, được biết đến với lối đá tổ chức cao, pressing mạnh và linh hoạt, và Graham Potter, người ủng hộ lối đá kiểm soát bóng, đã được đưa ra như những ứng viên tiềm năng.

Cuối cùng, Everton chọn một phương án có vẻ an toàn: cựu HLV David Moyes của họ, người có phong cách được định nghĩa bởi sự chắc chắn trong phòng ngự, pressing có tổ chức và kỷ luật. Việc bổ nhiệm ông đã vấp phải sự hoài nghi, với các cổ động viên lo sợ sẽ phải chứng kiến thêm một lối đá thực dụng, ít bàn thắng thay vì một lối chơi tấn công tiến bộ.

Nhưng Moyes đã chứng minh những kẻ hoài nghi là sai. Dưới sự dẫn dắt của ông ở mùa giải trước, đội bóng gần như nhân đôi số bàn thắng trên mỗi trận (từ 0.79 lên 1.42); họ tăng xG (từ 0.96 lên 1.35); họ thực hiện nhiều cú dứt điểm trúng đích hơn mỗi trận (từ 3.3 lên 4); họ tạo ra nhiều cơ hội ngon hơn mỗi trận (từ 1.8 lên 2.6); và họ cải thiện đáng kể tỷ lệ chuyển hóa cơ hội (từ 6.9% lên 13.8% – từ mức tệ nhì giải lên thành một trong những đội tốt nhất).

Sự cải thiện này đã tiếp tục sang mùa giải mới, với Everton xếp thứ 7 về số cơ hội tốt, thứ 4 về số bàn thắng mỗi trận, thứ 8 về xG, thứ 2 về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội và thứ 4 về xG trên mỗi cú sút. Everton vẫn giữ kỷ luật khi không có bóng, nhưng điểm đáng chú ý là họ đã trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều khi tấn công. Họ đang tạo ra một chuỗi những cơ hội chất lượng ổn định và, quan trọng nhất, là thực hiện hóa chúng.

Đã qua rồi cái thời của những đường bóng dài, phản công, dựa vào sức mạnh thể chất và những đường tạt bóng vào vòng cấm dưới thời Dyche. Moyes đang cho phép các cầu thủ sáng tạo của mình tỏa sáng, dẫn đến nhiều bàn thắng và cơ hội chất lượng hơn. Tyler Dibling, Grealish và Kiernan Dewsbury-Hall gia nhập trong mùa hè và Moyes đã cho phép họ mạo hiểm nhiều hơn và thể hiện tài năng tấn công.

Chúng ta đã thấy manh mối của điều này từ mùa trước trong cách ông sử dụng Ndiaye. Tiền vệ quốc tế Senegal này thoải mái di chuyển vào trong và ảnh hưởng đến trận đấu ở khu vực trung tâm, vì vậy Moyes khuyến khích anh xẻ vào từ cánh thay vì dạt biên. Vitalii Mykolenko được trao tự do để dâng cao dọc biên, tận dụng khoảng trống để tấn công. Sự tự do đó đã được đền đáp khi Ndiaye tỏa sáng ở nửa sau mùa giải, kết thúc mùa với 9 bàn thắng và trung bình 2.5 pha rê bóng thành công mỗi 90 phút. Everton không còn e ngại trong việc đẩy nhiều người lên tấn công và đặt các cầu thủ chủ chốt vào những vị trí mà họ có thể tạo ra sự khác biệt.

Triết lý này đã bắt đầu mang lại trái ngọt ngay trong mùa giải này. Chỉ sau hai lần ra sân, Grealish đã có bốn kiến tạo, đã là con số nhiều thứ nhì của bất kỳ cầu thủ Everton nào kể từ đầu mùa trước. Khác với ở Manchester City, nơi duy trì kiểm soát bóng là ưu tiên, Grealish được trao quyền lùi sâu, nhận bóng và chơi thứ bóng đá theo bản năng, linh hoạt bên cạnh Dewsbury-Hall. Hiệu ứng thể hiện rõ qua các con số: trước Wolves, anh hoàn thành nhiều pha rê bóng nhất (5), thực hiện 9 pha qua người và có nhiều lần chạm bóng nhất trong vòng cấm đối phương, đóng góp trực tiếp vào cả ba bàn thắng. Trước Brighton, anh có nhiều lần chạm bóng nhất ở 1/3 sân đối phương (31) trong cả hai đội, nhiều thứ nhì trong vòng cấm, thực hiện 8 pha qua người và kiến tạo cả hai bàn thắng.

Bạn chỉ cần nhìn vào bàn thắng thứ hai của Everton trước Wolves để thấy được tác động. Bốn cầu thủ phối hợp trong pha bóng, mỗi người chạm bóng không quá ba lần trước khi ghi bàn bằng một cú đệm bóng đơn giản, thứ bóng đá một chạm trơn tru mà người hâm mộ Everton đã không được chứng kiến trong nhiều năm.

Đồng thời, Moyes vẫn duy trì dấu ấn của những đội bóng cũ của ông: kỷ luật phòng ngự và sự chặt chẽ. Đội của ông vẫn có tỷ lệ kiểm soát bóng thuộc hàng thấp nhất giải, nhưng vẫn nằm trong số những đội hiệu quả nhất về mặt phòng ngự. Mùa trước, họ kết thúc với chỉ số xG bị thủng lưới thấp thứ tư và số bàn thua trên mỗi trận ít thứ năm. Nếu Moyes có thể tìm được sự cân bằng giữa sự chắc chắn mang tính thương hiệu của mình và một lối chơi hiện đại hơn, trực diện hơn, mạo hiểm hơn, Everton có thể trở thành một lực lượng đáng gờm trong mùa giải này và, quan trọng không kém với người hâm mộ, là một đội bóng mang tính giải trí cao. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tiếng gầm của khán giả sân nhà không còn được thúc đẩy bởi sự nhẹ nhõm lo âu khi hết giờ, mà bởi sự phấn khích chân thật cho những gì sắp tới.

Everton đang nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp khi tiếp đón Aston Villa đang gặp khó khăn. Everton đã thắng 5 trong 6 trận đấu gần nhất tại giải (thua 1), bằng số chiến thắng họ đạt được trong 21 trận trước đó (5 thắng, 10 hòa, 6 thua). Và sau khi thắng trận đầu tiên tại sân Hill Dickinson trước Brighton, đội bóng của David Moyes có thể trở thành đội thứ ba thắng liên tiếp hai trận sân nhà tại Premier League sau khi chuyển sân. Aston Villa chỉ có 1 điểm và chưa ghi được bàn nào – đây là lần thứ hai trong lịch sử họ không ghi bàn trong 3 trận đầu mùa (cũng 3 trận vào năm 1997-98). Chỉ có 4 đội từng không ghi bàn trong 4 trận đầu mùa Premier League, và Villa được mô hình dự đoán ưu ái đôi chút, với 39.6% cơ hội thắng so với 34.5% của Everton.

HỒ VIỆT