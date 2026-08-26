Truyền thông quốc tế nói gì về trận chung kết lượt về

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình không chỉ là hồi kết của một giải đấu, mà còn là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Sở hữu lợi thế cực lớn sau chiến thắng 2-0 ngay tại Bangkok, thầy trò HLV Kim Sang-Sik đang đứng trước cơ hội lịch sử để khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.

Truyền thông Thái Lan: Ám ảnh 1.332 ngày và bài toán lội ngược dòng

Thất bại hai bàn không gỡ ngay trên thánh địa Rajamangala đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của "Voi chiến".

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport thừa nhận một thực tế phũ phàng: Bóng đá Thái Lan đã trải qua chuỗi 1.332 ngày liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trước Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Con số này đang trở thành một áp lực tâm lý vô hình đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ trẻ dưới quyền HLV Anthony Hudson.

Siamsport mô tả HLV Anthony Hudson đang đối diện áp lực kép: Thua liên tiếp hai trận trong 5 ngày, đó là trận "sảy chân" trước Singapore ở bán kết, rồi thất bại 0-2 tại Rajamangala. Điều đó buộc đội bóng "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tấn công ngay từ đầu".

Nhưng tờ báo này cũng chỉ ra nguy cơ có thể đối diện. Đó là khi dâng cao đội hình đồng nghĩa để lộ khoảng trống phía sau, nơi Việt Nam có thể khai thác bằng tốc độ.

Ông Hudson, khi trả lời phỏng vấn của Siamsport, cũng chọn thái độ dè dặt: Từ chối tiết lộ kế hoạch nhân sự, chỉ khẳng định toàn đội "vẫn tin vào khả năng của mình".

Trước trận tái đấu tại Mỹ Đình, huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk Senamuang đã lên tiếng hiến kế cho đội nhà.

Ông nhận định việc phải ghi ít nhất 3 bàn thắng vào lưới một hàng phòng ngự kiên cố do thủ thành Patrik Lê Giang cùng các trung vệ lão luyện như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung chỉ huy là một "thử thách cực đại".

Kiatisuk nhấn mạnh: "Thái Lan phải rũ bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi khi không còn gì để mất, nỗ lực tìm kiếm một bàn thắng sớm để xoay chuyển cục diện, nhưng tuyệt đối không được nôn nóng để rơi vào bẫy phản công chớp nhoáng của đối thủ".

Trong khi đó, cựu danh thủ Therdsak Chaiman đề xuất phương án mạo hiểm hơn: Tung ra sơ đồ hai tiền đạo thực thụ ngay từ đầu để gia tăng áp lực tối đa lên hàng thủ Việt Nam.

Truyền thông Hàn Quốc chờ cột mốc lịch sử vĩ đại

Tại quê nhà của chiến lược gia Kim Sang-Sik, giới truyền thông Hàn Quốc đang sục sôi. Tờ Osen liên tục ca ngợi chiến thắng 2-0 ở lượt đi là đỉnh cao của "Phép màu Kim Sang-Sik".

Tờ báo này đặt câu hỏi liệu cựu HLV Jeonbuk Motors có thể viết nên một chương mới vĩ đại hơn cả người tiền nhiệm huyền thoại Park Hang-Seo.

Thống kê từ tờ Sports Seoul chỉ ra, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-Sik đang ở cột mốc vĩ đại nhất: Trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử giúp Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Đây là chiến tích mà cả hai người tiền nhiệm lỗi lạc là HLV Henrique Calisto (2008) và HLV Park Hang-Seo (2018) đều không thể thực hiện được ở kỳ giải tiếp theo.

Báo quốc tế: Bản lĩnh nhà vua

Hãng ESPN nhận định Việt Nam đã "đặt một tay vào chiếc cúp vô địch" nhờ vào sự vượt trội về mặt chiến thuật và chiều sâu đội hình. Ký giả Gabriel Tan của ESPN dành nhiều lời khen ngợi cho những quyết định thay người dũng cảm và thiên tài của HLV Kim Sang-Sik.

Sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Mỹ Đình - lần thứ hai ông đặt chân đến Việt Nam trên cương vị dự khán - được nhiều trang tin quốc tế xem như một chi tiết nâng tầm vóc giải đấu khu vực.

Đáng chú ý, trang ESPN nêu ra sự trùng hợp: Ông Infantino từng ngồi trên khán đài chứng kiến cú lội ngược dòng của Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 (hòa 2-2), khiến sự trở lại của ông năm nay mang một lớp nghĩa biểu tượng khó tránh khỏi.

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