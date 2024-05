Trương Cao Minh Phát thắng knock-out kỹ thuật vào bán kết Road To ONE Việt Nam.

Tối ngày 19-5, Road To ONE Việt Nam - vòng đấu tuyển chọn võ sĩ Muay Thái cho ONE Championship đã chính thức diễn ra các trận đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, 16 võ sĩ sẽ cùng nhau tranh tài ở các hạng cân strawweight (56,699kg) và flyweight (61,235kg) để tìm ra hai cái tên xuất sắc nhất giành bản hợp đồng thi đấu chính thức cho ONE Championship trị giá 100.000 USD.