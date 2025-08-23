Trước trận gặp Leeds, với Eberechi Eze, Arsenal cuối cùng đã có đội hình vô địch?

Nếu Arsenal hoàn tất việc chiêu mộ Eberechi Eze, đây sẽ là bản hợp đồng thứ 7 của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đẩy tổng chi phí vượt mốc 250 triệu bảng. Câu lạc bộ đã toàn tâm ủng hộ Mikel Arteta. Giờ là lúc ông phải mang lại kết quả.

Có thể nói, khi Arsenal giành được chữ ký của Eze thì mùa hè năm 2025 có thể trở thành một trong những kỳ chuyển nhượng thành công nhất của họ trong một thế hệ. Viktor Gyökeres đến để lấp khoảng trống ở vị trí trung phong. Martín Zubimendi là một tiền vệ kỹ thuật, chống áp lực tốt. Noni Madueke bổ sung chiều sâu chất lượng phía sau Bukayo Saka. Kepa Arrizabalaga và Christian Nørgaard mang đến kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo. Cristhian Mosquera là trung vệ trẻ đầy tiềm năng, có thể học hỏi từ cặp trung vệ xuất sắc nhất giải đấu.

Và giờ đây, Eze – một nghệ sĩ sáng tạo – có thể là bản hợp đồng quan trọng nhất. Việc cướp được anh từ tay Tottenham càng khiến các cổ động viên Arsenal thêm phấn khích. Ngôi sao của Crystal Palace sẽ là bản hợp đồng thứ bảy trong mùa hè bận rộn đầu tiên dưới sự điều hành của giám đốc thể thao mới Andrea Berta, người đến từ Atlético Madrid.

Nhiều năm qua, Arsenal đã đầu tư mạnh mẽ vào tầm nhìn của Arteta, nhưng kỳ chuyển nhượng này mang một cảm giác khác biệt. Trước đây, họ tập trung vào những cầu thủ mạnh mẽ ở hàng thủ và tiền vệ, nhưng mùa hè này đánh dấu lần đầu tiên Arsenal thực sự bùng nổ trong việc chiêu mộ những ngôi sao tấn công. Nhiều người tin rằng đây chính là mảnh ghép còn thiếu để chinh phục danh hiệu Premier League.

Không còn nghi ngờ gì nữa, với những gì đã thực hiện trong mùa hè, kỳ vọng giờ đây là Arsenal phải giành được danh hiệu.

Dù đã chi tiêu đáng kể trong những mùa giải gần đây, chiều sâu đội hình luôn là vấn đề lớn của Arsenal. Trong hai mùa giải trước, chấn thương và phong độ sa sút đã khiến những cuộc đua vô địch đầy hứa hẹn bị chệch hướng. Sau thất bại ở bán kết Champions League trước Paris Saint-Germain mùa trước, Arteta thừa nhận: “Chúng tôi phải đến với các trận đấu ở giai đoạn này với đội hình đầy đủ, mọi người sẵn sàng và ở trạng thái tốt nhất. Chúng tôi chưa làm được điều đó.”

Mùa hè này đã thay đổi điều đó. Arsenal giờ đây sở hữu hỏa lực để tung ra hai đội hình xuất phát chất lượng thực sự.

Dù các sự kết hợp có thể gây tranh cãi, sức mạnh của đội hình “thứ hai” cho thấy chiều sâu mà Arteta đang có. Đội hình này gồm những cầu thủ có thể đá chính ở hầu hết các câu lạc bộ trong giải đấu, và nếu cần thay thế vào đội hình chính, chất lượng hầu như không suy giảm ở phần lớn vị trí. Danh sách đội hình chính và phụ của Arsenal cho thấy sự dư dả mà Manchester City đã tận hưởng dưới thời Pep Guardiola trong kỷ nguyên thống trị của họ – điều mà Arteta luôn khao khát.

Trong giai đoạn tiền mùa giải, Arteta chia sẻ: “Chúng tôi chưa bao giờ đối mặt với những yêu cầu như mùa giải này, với số lượng giải đấu và trận đấu mà các cầu thủ phải tham gia. Vì vậy, chiều sâu đội hình là rất cần thiết, không khác gì các đội bóng hàng đầu khác ở đất nước này.”

Không chỉ bổ sung chiều sâu, Arsenal còn nâng cấp đội hình xuất phát chính. Gyökeres là số 9 mà họ khao khát từ lâu, Zubimendi đảm nhận vai trò số 6, còn Eze là sự nâng cấp ngay lập tức so với phong độ không ổn định của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard ở cánh trái. Dù chơi tốt nhất ở vị trí số 10, Eze có thể sẽ được bố trí ở cánh trái – khu vực anh rất quen thuộc. Bản đồ khu vực chạm bóng của Eze mùa giải 2024-25 cho thấy anh thường xuyên hoạt động ở hành lang trái.

Lý do khiến sự xuất hiện của Eze được người hâm mộ Arsenal đón nhận nồng nhiệt – ngoài câu chuyện cảm xúc về một cầu thủ trở lại câu lạc bộ từng thải loại anh ở tuổi 13 – là vì những gì anh đại diện: sự cá tính và sáng tạo đột phá. Tài năng độc đáo của Eze là thứ mà Arsenal còn thiếu trong những năm gần đây, đặc biệt là mùa trước, khi lối chơi tấn công của họ đôi khi quá cứng nhắc và dễ đoán. Eze sẽ mang đến sự tự do và sáng tạo mà đội bóng cần.

“Vì sao tôi rê bóng? Vì sao tôi thử những điều mới? Vì sao tôi sáng tạo?” Eze chia sẻ với BBC Sport đầu năm nay. “Lý do là vì những người đang xem. Đó là cách bạn khiến khán giả phấn khích, khiến họ đứng dậy; đó là ý nghĩa của bóng đá.” Số liệu thống kê củng cố tham vọng của Eze. Mùa trước, anh thực hiện (4,6) và hoàn thành (2,3) nhiều pha rê bóng mỗi 90 phút hơn bất kỳ cầu thủ nào của Palace hay Arsenal, ngoại trừ Ethan Nwaneri. Eze tạo ra 40 cơ hội cho Palace sau những pha dẫn bóng hơn 5 mét: 25 lần tự sút và 15 lần kiến tạo cho đồng đội – con số vượt xa bất kỳ cầu thủ nào của cả Palace và Arsenal.

Đa số các pha dẫn bóng tạo cơ hội của Eze đến từ việc nhận bóng ở cánh trái và đi bóng vào trong. Kể từ khi gia nhập Palace năm 2020, chỉ 13 cầu thủ Premier League có nhiều cú sút sau khi dẫn bóng hơn anh, và chỉ bốn người trong số đó (Jarrod Bowen, Ollie Watkins, Harvey Barnes, Wilfried Zaha) không chơi cho các đội “Big 6”. Trong danh sách này, chỉ có Bukayo Saka của Arsenal vượt qua Eze.

Cầu thủ 27 tuổi kết thúc mùa 2024-25 với 14 bàn và 12 kiến tạo trên mọi đấu trường, là mùa giải hiệu quả nhất của anh tại Premier League. Con số này cũng vượt qua mùa giải tốt nhất của anh tại Championship (22 lần tham gia ghi bàn cho QPR năm 2019-20).

Eze làm được điều đó trong một Palace không chú trọng kiểm soát bóng (dưới 46% sở hữu bóng trong ba mùa gần đây). Anh cũng rất nỗ lực khi không có bóng – yếu tố quan trọng trong triết lý của Arteta. Trong số 50 cầu thủ Premier League thực hiện ít nhất 1.200 pha gây áp lực ở khu vực giữa và 1/3 cuối sân mùa trước, chỉ năm người có tỷ lệ áp lực cường độ cao cao hơn Eze (71,4%). Dù vậy, Eze rõ ràng có khả năng chơi cho một đội kiểm soát bóng. Thoải mái trong không gian hẹp, anh không ngại nhận bóng ở các vị trí cao.

Eze từng công khai nói về nỗi đau khi bị Arsenal thải loại lúc nhỏ. Giờ đây, anh trở lại như một trong những tài năng thú vị nhất Premier League, không chỉ để tăng chiều sâu mà còn mang đến tia sáng và cá tính để đưa Arsenal đến danh hiệu Premier League đầu tiên sau 21 năm.

Dự đoán Arsenal vs Leeds

Đội bóng của Daniel Farke đối mặt với thử thách khó khăn khi làm khách trên sân của Arsenal, đội đang bất bại trong 42 trận sân nhà tại Premier League trước các đội mới thăng hạng (37 thắng, 5 hòa). Lần cuối Arsenal thua một trận như vậy là thất bại 0-1 trước Newcastle vào tháng 11 năm 2010. Nếu tránh được bất ngờ ở trận này, Arsenal sẽ cân bằng kỷ lục bất bại dài nhất trước các đội mới thăng hạng (43 trận, do Chelsea thiết lập từ 2001 đến 2015).

Mikel Arteta tự tin giành trọn 3 điểm. Ông chưa từng thua Leeds trong 8 lần đối đầu trên mọi đấu trường (7 thắng, 1 hòa), thắng cả 5 trận tại Emirates. Arsenal bước vào trận sân nhà đầu tiên của mùa giải 2025-26 sau chiến thắng 1-0 trước Manchester United, nhờ pha đánh đầu của Riccardo Calafiori tại Old Trafford. Đó là bàn thắng thứ 31 của Arsenal từ phạt góc kể từ mùa 2023-24, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác (11 bàn). xG từ tình huống cố định của họ trong trận đầu tiên cũng cao nhất (1,02).

Tuy nhiên, xG từ lối chơi mở của Arsenal chỉ đạt 0,28 (thấp thứ ba, chỉ hơn Aston Villa và Everton). Viktor Gyökeres gây thất vọng trong trận ra mắt, không có nổi một cú sút trước United – lần đầu tiên từ mùa 2023-24 anh không sút trong một trận đấu ở giải VĐQG. Dù vậy, Gyökeres có thể tỏa sáng trước Leeds, khi anh từng ghi 9 bàn và kiến tạo 5 lần trong 12 trận đối đầu các đội mới thăng hạng tại Primeira Liga. Anh dự kiến dẫn dắt hàng công tại Emirates, trong bối cảnh Kai Havertz chấn thương đầu gối, Christian Nørgaard chưa sẵn sàng, và Gabriel Jesus là ca chấn thương dài hạn duy nhất khác. Eberechi Eze khó ra sân trận này do còn tham dự trận Conference League của Palace.

Trong khi đó, Leeds hướng đến chiến thắng hai trận mở màn Premier League lần đầu tiên kể từ mùa 2002-03. Dù bị nghi ngờ trước mùa giải, HLV Farke hiện có chuỗi thắng dài thứ ba tại Premier League (3 trận, ngang Arteta và Pep Guardiola). Tuy nhiên, Leeds có thành tích tệ hại tại London, thua 23/30 trận sân khách gần đây (4 thắng, 3 hòa) và thua 7 trận liên tiếp tại Premier League ở thủ đô Anh. Về lực lượng, Dominic Calvert-Lewin có thể ra mắt, trong khi Jaka Bijol trở lại sau án treo giò, nhưng Ethan Ampadu chấn thương đến kỳ nghỉ quốc tế.

Arsenal bất bại trong 14 lần gặp Leeds gần nhất (12 thắng, 2 hòa), thắng cả 6 trận gần đây. Leeds thua 10/12 trận sân khách trước Arsenal tại Premier League và không giữ sạch lưới trong 14 chuyến làm khách gần nhất. Trận gần đây nhất tại Emirates, Arsenal thắng 4-1 (tháng 4/2023).

Siêu máy tính Opta dự đoán Arsenal thắng trong 70,4% trong 10.000 mô phỏng, hòa 17,2%, và Leeds chỉ có 12,5% cơ hội thắng liên tiếp.

Dự đoán đội hình:

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Saka, Martinelli, Gyökeres. Leeds: Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Gruev, James, Tanaka, Gnonto, Piroe.

HỒ VIỆT