Trung Quốc công bố danh sách 34 kình ngư dự Giải bơi vô địch thế giới 2025

Pan Zhanle

Đội tuyển nam nổi bật với Ngôi sao - Nhà vô địch Olympic Pan Zhanle. Ở độ tuổi mới chỉ có 20, Pan đã sớm khẳng định mình là Ứng cử viên hàng đầu ở nội dung bơi tự do nước rút tại các kỳ giải đẳng cấp quốc tế và thế giới.

Anh là 1 trong 2 VĐV bơi lội duy nhất trong lịch sử đạt thành tích dưới 22 giây ở cự ly tự do 50m (21,92 giây), dưới 47 giây ở nội dung bơi tự do 100m (KLTG 46,40 giây) và dưới 1:45 giây ở cự ly bơi tự do 200m (1:44,65 giây).

Người đang nắm giữ KLTG này sẽ hướng tới việc lặp lại thành công của mùa Hè năm ngoái tại Thế vận hội ở Paris (giành 2 HCV và 1 HCB, trong đó có HCV ở cự ly 100m tự do) vào cuối tháng này tại Singapore.

Một thành viên chủ chốt khác trong đội hình này là Qin Haiyang. VĐV bơi ếch nam hàng đầu của Trung Quốc cũng sở hữu thành tích rất độc đáo, khi là kình ngư đầu tiên giành HCV ở cả 3 cự ly bơi ếch tại một Giải vô địch thế giới - hồi năm 2023 ở Fukuoka, Nhật Bản.

Thậm chí, ở cự ly 200m ếch tại Fukuok, Qin đã phá kỷ lục thế giới trước đó do Zac Stubblety-Cook của Australia nắm giữ với thành tích là 2:05.48. Kỷ lục thế giới này vẫn chưa bị phá vỡ, là niềm tự hào khác của bơi lội Trung Quốc ở đấu trường thế giới.

Trong khi đó, Zhang Yufei lại mang đến kinh nghiệm quốc tế cho đội tuyển nữ. Với 43 huy chương quốc tế (bao gồm 10 huy chương Olympic), cô sẽ thi đấu để bảo vệ ngôi vô địch bơi bướm 100m tại Fukuoka.

Cô cũng hướng đến các thành tích khác như tổng số huy chương tại Thế vận hội Paris mùa Hè năm ngoái, nơi cô giành được 6 huy chương (1 bạc, 5 đồng), trở thành VĐV bơi lội được vinh danh nhiều nhất tại các kỳ Thế vận hội.

Yu Zidi là một gương mặt khác rất đáng chú ý. Tại Giải vô địch bơi lội Trung Quốc 2025, Yu Zidi (mới... 12 tuổi) đã bơi với thời gian 2:06.83, giành HCV với thành tích xếp thứ 4 tại Thế vận hội Paris vào mùa Hè năm ngoái.

Thành tích 2:10.63 của Yu ở cự ly 200 cá nhân hỗn hợp đã giúp cô bé giành HCB ở nội dung này và đạt chuẩn thời gian của Giải vô địch bơi lội thế giới là 2:12.83. Nhờ vậy, Yu đã có một suất trong đội hình đội tuyển tham dự Giải vô địch thế giới.

Trong danh sách tuyển bơi lội Trung Quốc, rất tiếc sẽ không có sự góp mặt của Yang Junxuan (xếp hạng 5 - và hạng 6 ở các cự ly 200m và 100m tự do tại kỳ Olympic Paris, giành HCB tiếp sức hỗn hợp 4x100m cũng tại Paris).

Do không thi đấu ở Giải vô địch bơi lội quốc gia vì lý do cá nhân, Yang tự đánh mất quyền tham dự Giải vô địch thế giới vì giải đấu là cơ hội tuyển chọn duy nhất để các kình ngư Trung Quốc giành suất đến Singapore.

Giải vô địch thế giới dành cho các môn thể thao dưới nước (World Aquatics Championships sẽ khai diễn vào ngày mai với môn bóng nước. Tuy vậy, bơi lội sẽ chỉ diễn ra kể từ ngày 27-7-2025 cho đến hết ngày 3-8-2025.

Đ.Hg.