Sarah Sjostrom: Tượng đài của Giải bơi lội vô địch thế giới với 13 HCV cá nhân, trong đó có 6 HCV liên tiếp cự ly 50 mét bướm

Năm nay đã 30 tuổi, thời gian của nữ kình ngư người Thụy Điển, cô Sarah Sjostrom vốn không còn nhiều. Đó là lý do cô không lựa chọn “tạm lánh” mà tiếp tục thi đấu tại Giải bơi lội vô địch thế giới - Doha (Qatar) 2024 để lại tỏa sáng, tạo ra lịch sử, các cột mốc kỷ lục...

Ở vòng bơi chung kết của cự ly 50 mét bướm sở trường, Sjostrom đã đánh bại Melanie Henique (Pháp) và a Osman (Nam Phi) với một khoảng cách rất lớn: 24 giây 63 (thành tích nhanh thứ 3 trong lịch sử cự ly này) so với 25 giây 44 và 25 giây 67.

Như vậy, nữ kình ngư quê ở Salem (thuộc Hạt Stockholm - Trung Tây Thụy Điển) đã có lần thứ 6 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch thế giới ở cự ly thi đấu mà cô sở hữu cả Kỷ lục thế giới (24 giây 43) lẫn Kỷ lục Olympic (24 giây 60).

Tham gia thi đấu suốt từ năm 2008 cho đến nay, Sjostrom là tượng đài bơi lội không chỉ của đất nước Thụy Điển mà còn của đường đua xanh trên toàn thế giới. Thời cô đang từng bước vươn lên đỉnh cao, thì những huyền thoại bơi lội Mỹ như là Michael Phelps, Caeleb Dressel vẫn còn tung hoành bốn bể!

Sjostrom không có thành tích quá nổi bật ở đấu trường Olympic. Cô chỉ giành vỏn vẹn 1 HCV (100 mét bướm tại Olympic Rio de Janeiro 2016), 2 HCB (200 mét tự do ở Rio và 50 mét tự do ở Olympic Tokyo 2020) cùng với 1 HCĐ (100 mét tự do tại Rio).

Tuy vậy, đấu trường vô địch thế giới hồ dài mới là “thủy vực để cô tung hoành”. Từ kỳ giải bước ngoặt lịch sử cho bơi lội thế giới tại Rome 2009 (nơi cô thắng HCV 100 mét bướm) cho đến tận ngày hôm nay, Sjostromg đã thắng tổng cộng 13 HCV.

13 HCV trải dài ở sự kiện vô địch thế giới suốt 15 năm qua, Sjostromg đã duy trì phong độ đỉnh cao của mình ở mức “đỉnh phong” đáng sợ nhất. Và giờ đây, khi thể lực không còn cho phép, cô chuyển qua bơi cự ly 50 mét bướm thường xuyên “cho nhàn”.

Trên bảng thành tích tốp 33 thành tích bơi 50 mét bướm nữ mọi thời đại, Sjostrom chiếm đến... 23 vị trí đầu tiên và 30/33 vị trí tổng thể. Chỉ có 2 kình ngư nữ có thể chen vào “thủy vực” của cô, bao gồm Zhang Yufei (Trung Quốc, 25.05) và đàn em đồng hương Therese Alshammar (25.07).

Đến thời điểm này, đáng tiếc nhất là Sjostromg vẫn chưa giành được HCV đấu trường Olympic ở cự ly 50 mét bướm sở trường. Cô sẽ chiến đấu cho “một lần cuối cùng nữa” tại Paris vào mùa Hè năm nay?

