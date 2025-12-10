Trọng tài giữ nguyên quyết định bất chấp khiếu nại của đội tuyển taekwondo Việt Nam

Các trọng tài đã làm việc sau khiếu nại của đội tuyển taekwondo Việt Nam về điểm chấm tại trận chung kết nội dung quyền đôi nam nữ nhưng kết quả không thay đổi.

Tuyển thủ taekwondo Việt Nam có HCB nội dung biểu diễn quyền nam nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đã có khiếu nại tới trọng tài, tuy nhiên sau khi xem xét, ban trọng tài vẫn bảo lưu kết quả. Tôi hơi tiếc cho các VĐV của Việt Nam khi không giành được tấm HCV trong nội dung. Điểm chấm dành cho đội Việt Nam tôi thấy là chính xác tuy nhiên điểm dành cho đội Singapore là có phần cao hơn bất ngờ”, lãnh đội taekwondo Việt Nam – bà Nguyễn Thu Trang cho biết.

Bà Trang cũng cho rằng đội tuyển taekwondo Việt Nam hy vọng công tác trọng tài môn taekwondo SEA Games 33-2025 sẽ thực hiện công tâm và chính xác hơn ở những ngày thi đấu tiếp theo.

Như vậy, 2 võ sĩ Nguyễn Trọng Phúc và Trịnh Thị Kim Hà không giành được HCV và chấp nhận kết quả á quân, có HCB nội dung quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ tại SEA Games 33-2025.

Tâm trạng buồn của 2 võ sĩ khi biết mình nhận HCB. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau trận chung kết, cảm giác hụt hẫng của từng võ sĩ là thấy rõ. Trọng Phúc và Kim Hà đều đã rơi nước mắt khi bị thua đầy tiếc nuối ở trận chung kết. Nếu nhìn rõ bài biểu diễn của 2 tuyển thủ, người làm chuyên môn hiểu rằng võ sĩ của Việt Nam xứng đáng có kết quả cao hơn tấm HCB. Bởi lẽ ngay sau khi trình diễn 2 bài quyền tại trận chung kết, Trọng Phúc và Kim Hà đã ôm nhau nở nụ cười với niềm tin sẽ giành được kết quả cao nhất. Tuy nhiên, quyết định là quyết định. Họ đã bị thua trận. Đội tuyển taekwondo Việt Nam và từng tuyển thủ đều tuân thủ luật chơi đã được quy định nhưng vẫn luôn cần những sự công bằng khi thi đấu thể thao cao thượng.

Trong các nội dung biểu diễn của nhóm môn võ thuật, yếu tố điểm số luôn được quyết định từ mắt nhìn của trọng tài. Chính vì thế, đã có không ít những khiếu nại đưa ra trong những trường hợp không phục về điểm số. Dẫu vậy, các nội dung biểu diễn quyền trong nhóm môn võ thuật vẫn mang lại những sự cổ vũ đáng kể từ người hâm mộ.

MINH CHIẾN