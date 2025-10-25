Trọng tài Giải hạng Nhất gây tranh cãi trên sân Thống Nhất

Các thành viên Đại học Văn Hiến phản ứng gay gắt khi bị trợ lý trọng tài Trần Đình Học căng cờ báo phạt đền, dẫn đến thất bại 0-2 trước đội khách Phú Thọ tại vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Trọng tài Trần Văn Khỏe điều hành trận Đại học Văn Hiến - Phú Thọ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tình huống gây tranh cãi trên sân Thống Nhất diễn ra ở phút 56. Hoàng Minh Tuấn (Phú Thọ) đón điểm rơi của bóng trong vòng cấm Đại học Văn Hiến, rồi thực hiện động tác qua người với Trần Anh Thi của đội chủ nhà. Từ đó, Anh Thi có tác động khiến Minh Tuấn ngã xuống.

Ban đầu, trọng tài chính Trần Văn Khỏe không thổi phạt đền và tiếp tục để cầu thủ Đại học Văn Hiến phá bóng ra biên. Cùng thời điểm, trợ lý Trần Đình Học phất cờ báo lỗi của Anh Thi với Minh Tuấn. Tính từ thời điểm hai cầu thủ va chạm, ông Khỏe mất gần 10 giây mới đưa ra quyết định phạt đền.

Khi các cầu thủ Đại học Văn Hiến chạy đến đôi co với trợ lý Trần Đình Học, trọng tài Trần Văn Khỏe bảo vệ đồng nghiệp bằng cách yêu cầu đội chủ nhà lùi lại. Ngoài đường biên, HLV Nguyễn Đình Hưng cùng thành viên ban huấn luyện cũng phản ứng quyết liệt.

Các cầu thủ Phú Thọ (áo trắng) đã có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù vậy, quyết định không thay đổi và Lê Quang Hiển trên chấm phạt đền đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Phú Thọ. Trước đó, bàn thắng đầu tiên của đội khách đến ở phút 42, khi chính Minh Tuấn thực hiện quả tạt bóng chạm chân Đinh Quý (Đại học Văn Hiến), đổi hướng bay vào khung thành đội chủ nhà.

Thầy trò HLV Lê Quốc Vượng có chiến thắng đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, tạm vươn lên xếp thứ 8 với 5 điểm. Trong khi đó, Đại học Văn Hiến ít hơn 1 điểm nên đứng sau một bậc.

Cũng trong ngày thi đấu 25-10, Khánh Hòa thắng 2-0 trước Trẻ PVF để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Cú đúp của Nguyễn Đoàn Duy Anh trong hiệp 2 giúp Khánh Hòa có 12 điểm, tạo khoảng cách 1 điểm và 2 điểm so với hai đội xếp sau là CLB TPHCM và Đồng Nai.

Niềm vui chiến thắng của Quy Nhơn United. ẢNH: QUỲNH MAI

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Quy Nhơn United tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua Thanh Niên TPHCM với tỷ số 4-2. Đội bóng đất võ tạm vươn lên đứng thứ 5 với 7 điểm, còn Thanh Niên TPHCM vẫn đứng cuối bảng chỉ với 2 điểm.

Chiều mai (26-10), vòng 5 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 tiếp tục với hai trận đấu còn lại: Đồng Tháp gặp Quảng Ninh và Đồng Nai đối đầu Bắc Ninh.

HỮU THÀNH