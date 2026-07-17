Trận tranh hạng ba, Pháp - Anh: Sân khấu cuối cùng của những chiến binh?

Khi World Cup 2026 chỉ còn hai trận đấu, sự chú ý của cả thế giới đổ dồn về trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, nơi lịch sử sẽ được viết. Nhưng trước đó, một trận đấu khác cũng diễn ra: trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh.

Ảnh: OPTA

Được ví như "trò chơi kỳ lạ nhất trong bóng đá", trận đấu này luôn mang trong mình một sự mâu thuẫn, một sự pha trộn giữa nỗi thất vọng tột cùng và khát khao khép lại giải đấu bằng một chiến thắng danh dự.

Sự kỳ lạ của trận "chung kết đồng"

FIFA gọi đây là "Chung kết đồng", khi trao huy chương cho người chiến thắng. Dù vậy, với các cầu thủ đã từng mơ về trận chung kết, trận đấu này thường bị coi là một nghĩa vụ. Ngôn ngữ mà các đội bóng sử dụng khi nói về nó thường là "phải ở lại" để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng như các số liệu thống kê của Opta chỉ ra, lịch sử cho thấy trận tranh hạng ba vẫn có thể là một sân khấu để tỏa sáng và xác lập những kỷ lục.

Kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một kỳ World Cup thuộc về Just Fontaine với 13 bàn, trong đó ông ghi 4 bàn giúp Pháp thắng Tây Đức 6-3 năm 1958 ở trận tranh hạng 3. Tiền đạo huyền thoại Hakan Sukur cũng ghi bàn nhanh nhất lịch sử World Cup (11 giây) trong trận tranh hạng ba năm 2002 trước Hàn Quốc.

Trận đấu này cũng thường có nhiều bàn thắng. Đã có 76 bàn thắng sau 20 trận tranh hạng ba, với trung bình 3,8 bàn mỗi trận, chỉ kém trận chung kết (3,81 bàn). Điều này cho thấy, dù bị coi là "không quan trọng", các cầu thủ vẫn có xu hướng cống hiến, và người hâm mộ thường được chứng kiến những màn trình diễn tấn công mãn nhãn.

Đội tuyển Đức đã chơi nhiều trận tranh hạng ba nhất (5 trận) và cũng thắng nhiều nhất (4 trận). Brazil đứng thứ hai về số lần tham dự (4 trận), thắng hai trận cùng với Ba Lan, Croatia và Pháp.

Trận tranh hạng ba chưa từng phải đá luân lưu, và chỉ một lần phải đá hiệp phụ (Pháp thắng Bỉ 4-2 năm 1986). Có lẽ việc các đội rất muốn về nhà khiến họ vô thức cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể.

Trận đấu này thường là cơ hội để các HLV trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị, như một phần thưởng cho sự kiên nhẫn trong suốt giải đấu. Thống kê từ năm 2006 cho thấy, các HLV thường thay đổi trung bình 3,9 vị trí so với đội hình bán kết, trong khi con số này chỉ là 0,6 cho trận chung kết. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy nhiều gương mặt mới, và điều đó có thể mang đến một sự hấp dẫn khác.

Điểm nhấn: Pháp vs Anh và những lần cuối

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để các ngôi sao như Kylian Mbappe, Harry Kane hay Jude Bellingham cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, nếu họ có thể vượt qua Lionel Messi (người đã ghi bàn ở bán kết). Dù có bị chỉ trích là một trận đấu "vô thưởng vô phạt", nhưng những con số và lịch sử cho thấy nó vẫn có những ý nghĩa riêng, một sự tôn trọng dành cho giải đấu và người hâm mộ.

Trận đấu này cũng có những điểm nhấn đặc biệt: Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Pháp. Trong khi đó, dù Thomas Tuchel có hợp đồng đến Euro 2028, một thất bại nữa có thể gây thêm áp lực lên chiến lược gia người Đức.

Đây sẽ là lần thứ tư Pháp chơi trận tranh hạng ba World Cup, và lần đầu tiên kể từ năm 1986. Les Bleus thắng hai, thua một (3-2 trước Ba Lan năm 1982), nhưng sẽ gặp Anh – đội chưa từng thắng trận này. Trong hai lần tham dự trước, Tam Sư thua 2-1 trước Italy năm 1990 và 2-0 trước Bỉ năm 2018.

Với lịch sử như vậy, cả hai đội đều có động lực để kết thúc giải đấu bằng một chiến thắng. Sự chuyên nghiệp và niềm tự hào cá nhân sẽ là động lực lớn, bất chấp sự thất vọng. Như Opta đã kết luận: "Không ai đến Bắc Mỹ mùa hè này để về đích thứ ba, nhưng khi điều đó xảy ra, vẫn có điều gì đó để nói về việc tận dụng tốt nhất một tình huống tồi tệ".

LONG KHANG