Trần Quyết Chiến khởi đầu mạnh mẽ ở Giải Billiards World Cup TPHCM 2025

Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã có ngày ra quân khá hoàn hảo khi có 3 chiến thắng thuyết phục, giành quyền vào vòng đấu knock out giải Billiards Carom 3 băng World Cup TPHCM 2025 đang diễn ra ở Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Trần Quyết Chiến luôn là niềm hy vọng của Billiards Carom 3 băng Việt Nam

Sau khi kết thúc 4 vòng loại, giải xác định được 15 cơ thủ lọt vào vòng chính cùng với 14 cơ thủ hàng đầu thế giới được chọn làm hạt giống vào thẳng và 3 cơ thủ nhận suất đặc cách. Tổng cộng 32 cơ thủ chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 cơ thủ, đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 2 cơ thủ đầu bảng vào vòng knock out đánh loại trực tiếp. Việt Nam góp mặt với 8 cơ thủ, trong đó ba cơ thủ Đào Văn Ly, Nguyễn Như Lê, Nguyễn Đình Quốc nhận vé từ vòng loại thứ 4, ba cơ thủ nằm trong tốp 14 thế giới Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực nhận vé hạt giống vào thẳng và hai cơ thủ Nguyễn Văn Trí, Lê Thành Tiến nhận suất đặc cách của nước chủ nhà.

Trần Quyết Chiến khởi đầu thuận lợi

Là niềm hy vọng của làng billiards Việt Nam, Trần Quyết Chiến đã có bước khởi đầu quá ấn tượng. Không chỉ có 3 trận toàn thắng ở bảng D, mà chiến thắng nào cũng khá cách biệt và có chỉ số tốt. Đầu tiên, Trần Quyết Chiến tung series 9 điểm, 7 điểm đánh bại Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 40-19. Tiếp đó anh đánh bại cơ thủ hàng đầu Hàn Quốc Kim Haeng Jik 40-32. Tuy có 2 trận thắng đã giành vé đi tiếp, nhưng cơ thủ số 1 Việt Nam vẫn khẳng định sức mạnh ở trận đấu cuối đánh bại Choi Wan Young (Hàn Quốc) 40-14 chỉ sau 10 lượt cơ. Anh đạt chỉ số trung bình lượt cơ 4.00 – chỉ số cao nhất từ đầu giải đến nay.

Cũng giống như Trần Quyết Chiến, Đào Văn Ly cũng tung hoành ngang dọc ở bảng G. Đầu tiên, Đào Văn Ly hạ gục cơ thủ Bury (Pháp) 40-29 và Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) 40-34. Sau đó ở trận đấu then chốt, cơ thủ gốc Đà Nẵng tiếp tục hạ cơ thủ từng vô địch thế giới Tasdemir (Thổ Nhĩ Kỳ) 40-32 để có 3 trận toàn thắng, khẳng định vị trí đầu bảng G.

Lê Thành Tiến thi đấu khá tốt khi nhận vé đặc cách vào vòng chính

Trong khi đó, học trò của cơ thủ Trần Quyết Chiến chính là cơ thủ Lê Thành Tiến cũng đã tạo được dấu ấn tại bảng C. Tuy có mặt ở vòng chính nhờ suất đặc cánh, nhưng Lê Thành Tiến đã đánh bại người đồng hương Bao Phương Vinh 40-36 ở trận đầu. Tiếp theo đó, anh xuất sắc vượt qua Jorissen (Hà Lan) với tỷ số cách biệt 40-19 để chắc suất giành vé vào vòng knock out. Tuy trận cuối có nhận thất bại trước Eddy Merckx (Bỉ) 32-40 nhưng kết quả không ảnh hưởng gì đến vị trí nhất bảng C của Lê Thành Tiến.

Tương tự như Lê Thành Tiến, cơ thủ Nguyễn Đình Quốc cũng định đoạt số phận của mình trong 2 trận đầu tiên ở bảng F. Anh xuất sắc khuất phục Hofman (Hà Lan) 40-34 và Heo Jung Han (Hàn Quốc) 40-36 để cầm chắc 1 trong 2 chiếc vé của bảng. Dù trận cuối, Nguyễn Đình Quốc thất bại trước Kim Tae Jun 25-40 nhưng cơ thủ Việt Nam vẫn là một trong hai cơ thủ giành vé của bảng F.

Nguyễn Như Lê giành vé vào knock out khá chật vật

Nếu như 4 cơ thủ nêu trên lấy vé có phần thuận lợi thì Nguyễn Như Lê nhận vé ở bảng A khá chật vật. Đánh bại Abdin (Ai Cập) 40-23 ở trận đầu nhưng lại thất thủ trước cơ thủ số 1 thế giới Dick Jaspers (Hà Lan) ở trận thứ 2 với tỷ số 27-40. Ở trận cuối gặp cơ thủ Umeda (Nhật Bản) xác định người thắng giành vé đi tiếp, Nguyễn Như Lê có khởi đầu khá khó khăn khi bị cơ thủ Nhật Bản dẫn 32-20. Nhờ nỗ lực ở giai đoạn cuối, Nguyễn Như Lê đã tìm được trận hoà 40-40, qua đó cùng có 1 trận thắng, 1 hoà, 1 trận thua như Umeda nhưng hơn về chỉ số phụ, cơ thủ Việt Nam đứng nhì bảng cùng với Dick Jaspers vào vòng knock out.

Như vậy, Việt Nam sẽ có 5 cơ thủ góp mặt ở vòng đấu knock out loại trực tiếp 16 cơ thủ vào ngày mai.

GIA MẪN