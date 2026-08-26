Bóng đá trong nước

Trận chung kết lượt về, Đình Bắc sẽ "đôi chân ở trên mặt đất"

SGGPO

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 được kỳ vọng sẽ là sân khấu lớn để Nguyễn Đình Bắc khẳng định vị trí của mình ở tuổi 22 khi nâng cao chiếc cúp vô địch và hướng tới danh hiệu Vua phá lưới.

ẢNH: AFF
ẢNH: AFF

Trước khi bước vào ASEAN Cup 2026, Đình Bắc đã cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á. Từ sân chơi trẻ, anh được đôn thẳng lên đội tuyển quốc gia và ngay lập tức cạnh tranh sòng phẳng với những đàn anh giàu kinh nghiệm. Quá trình ấy khiến giới chuyên môn gọi anh là sản phẩm tiêu biểu của một quá trình sàng lọc ngày càng khắt khe trong bóng đá Việt Nam.

Vì thế, không chỉ là câu chuyện không chỉ là của cá nhân Đình Bắc, mà là sự tin tưởng, trao cơ hội và đặt trong một môi trường phát triển ổn định, các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên ngang tầm khu vực — thậm chí vượt trội so với những đối thủ cùng lứa tuổi ở Thái Lan.

ẢNH: AFF
ẢNH: AFF

Đình Bắc hiện là cây săn bàn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam với 5 pha lập công, thay thế hoàn hảo khoảng trống sau Nguyễn Tiến Linh, thậm chí còn chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng người đồng đội nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Đình Bắc, 22 tuổi, còn cả một thập kỷ phía trước để hoàn thiện, nhưng đã đủ bản lĩnh để không ngại tạo đột biến ngay trong những trận cầu quan trọng nhất.

HLV Kim Sang Sik đang tận dụng tốt nguồn lực hiếm có ấy: Một đội hình vừa có kinh nghiệm của lứa đàn anh, vừa có sự tươi mới và năng lượng của lớp kế cận. Đây không phải cuộc chuyển giao êm đềm nhưng hiệu quả dài lâu.

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ẢNH: AFF

Trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình sẽ là thời khắc để Đình Bắc hiện thực hóa giấc mơ lớn. Đối đầu với một tuyển Thái Lan đang ở thế không còn gì để mất, sự nhạy bén, tốc độ trong các pha phản công của Đình Bắc sẽ là vũ khí cực kỳ lợi hại mà HLV Kim Sang-Sik kỳ vọng.

Nếu ghi bàn hoặc giúp Việt Nam bảo vệ thành công thành quả để lên ngôi vô địch, Đình Bắc không chỉ giành danh hiệu tập thể cao quý mà còn có cơ hội lớn đoạt Vua phá lưới ASEAN Cup, trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt được thành tích này.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo trước trận đấu được trang tin ESPN ghi nhận, Đình Bắc khẳng định toàn đội sẽ tiếp cận trận chung kết lượt về với tâm thế như một trận đấu mới: "Chúng tôi xem như tỷ số vẫn là 0-0, chưa có lợi thế nào cả. Toàn đội đang cực kỳ tập trung và sẽ cống hiến hết mình để không lặp lại sai lầm trong quá khứ".

Đối với Đình Bắc, việc giữ cho "đôi chân ở trên mặt đất" lúc này quan trọng hơn bất kỳ sự tán dương nào.

HỒ VIỆT

Từ khóa

Đình Bắc Nguyễn Đình Bắc Việt Nam vs Thái Lan Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 HLV Kim Sang-sik

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