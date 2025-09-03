TPHCM tận dụng ưu thế để phát triển thể thao biển

TPHCM sau sáp nhập trở thành một siêu đô thị ven biển, rất thuận lợi để phát triển mạnh nhiều mặt, trong đó có các môn thể thao biển và thể thao nước.

Nhiều tiềm năng

Thiên nhiên ưu ái đã ban tặng cho Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào TPHCM) bờ biển dài hơn 100km, trong đó có 72km bãi cát trắng thoai thoải, sóng yên gió lặng quanh năm. Đây là điều kiện để phát triển đồng bộ nhiều môn thể thao bãi biển, từ bóng chuyền, bóng ném, cầu mây bãi biển đến thuyền buồm, rowing, canoeing và đua thuyền truyền thống.

Ông Lê Trung Nghĩa, Phó phụ trách CLB Thuyền buồm TPHCM, nhận định, địa hình biển mở, bãi biển dài, bằng phẳng cùng khí hậu ổn định là lợi thế để tổ chức nhiều môn thể thao biển. Đặc biệt, khu vực Bãi Trước với sóng ổn định có thể trở thành trung tâm huấn luyện và đăng cai các giải thuyền buồm.

“Thực tế, vịnh sông Dinh (phường Vũng Tàu) từng chứng kiến nhiều giải đấu thuyền buồm, nhưng tiềm năng nhất vẫn ở vùng biển Bãi Trước, Bãi Sau. Nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm hẹn thường niên của các giải thuyền buồm quốc gia, SEA Games, thậm chí tầm châu lục”, ông Nghĩa chia sẻ.

Nếu như biển mở ra không gian lý tưởng cho thể thao bãi biển và thuyền buồm, thì hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành) lại được coi là “viên ngọc xanh” để TPHCM mở rộng bản đồ thể thao dưới nước. Hồ được xây dựng từ năm 1983, rộng gần 2.500ha, mặt nước phẳng lặng, hầu như không sóng gió - những tiêu chí hiếm có để tổ chức các môn rowing, canoeing hay đua thuyền truyền thống.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh, TPHCM sau sáp nhập có tiềm năng rất lớn và đứng đầu cả nước về phát triển các bộ môn đua thuyền. Bên cạnh bãi biển dài, đẹp, thành phố còn có hệ thống hồ lớn, đủ sức tổ chức những giải đấu tầm cỡ.

Trong đó, hồ Đá Bàng là địa điểm thiên nhiên lý tưởng, vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa có diện tích đủ lớn để phục vụ các giải quan trọng. Đó là lợi thế hiếm có, tạo nền tảng phát triển phong trào thể thao quần chúng song song với đào tạo vận động viên chuyên nghiệp.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cho biết, Sở VH-TT TPHCM đang xúc tiến làm việc với các nhà đầu tư cùng các sở ngành liên quan để đề xuất phát triển hồ Đá Bàng thành trung tâm huấn luyện và nơi tổ chức thi đấu trong nước và quốc tế. Đây cũng sẽ là điểm đến du lịch thể thao, thu hút du khách tập luyện, nghỉ dưỡng và tham gia sự kiện.

Sẽ có trung tâm thể thao biển xứng tầm quốc tế

Những năm gần đây, TPHCM liên tục khẳng định vị thế “thủ phủ thể thao biển” với hàng loạt giải đấu quốc gia và khu vực, từ bóng chuyền, bóng ném, cầu mây bãi biển đến kurash, vật bãi biển. Tiêu biểu là Giải đua thuyền buồm mở rộng 2025 tại Bãi Sau, quy tụ 80 VĐV từ 8 CLB trong và ngoài nước (Mỹ, Australia).

Gần đây, hồ Đá Bàng cũng đã tổ chức Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia và Giải canoeing trẻ, U21, U23 năm 2025 thu hút gần 800 HLV, VĐV từ 19 tỉnh thành. Công tác tổ chức được Cục TDTT Việt Nam đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, an toàn và quy mô.

Giải đua thuyền buồm mở rộng 2025 diễn ra tại biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM)

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thị Thu Hiền nhấn mạnh, những giải đấu vừa qua là nền tảng để xây dựng thương hiệu thể thao biển cho thành phố. Mục tiêu trong thời gian tới là đưa các môn thể thao biển vào hệ thống thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế. “Khu vực này có đủ điều kiện để trở thành Trung tâm thể thao biển xứng tầm quốc tế, đưa Vũng Tàu thành điểm đến thể thao - du lịch hàng đầu cả nước”, bà Thu Hiền khẳng định.

Hình ảnh Vũng Tàu năng động, giàu tiềm năng cũng để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Ông Michael (Australia), một du khách đồng thời là VĐV phong trào, chia sẻ: “Tôi từng tham dự nhiều lễ hội thể thao biển ở Thái Lan, Bali (Indonesia), nhưng Vũng Tàu có nét riêng: bãi biển đẹp, dịch vụ thuận tiện, không quá đông đúc. Tôi tin nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến quốc tế kết hợp thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp”.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng ấy, thách thức lớn nhất chính là cơ sở hạ tầng thi đấu. Ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, phân tích, khó khăn của đua thuyền Việt Nam lâu nay là thiếu địa điểm đạt chuẩn. TPHCM phát triển môn đua thuyền từ thời chuẩn bị SEA Games 22, nhưng địa phương này chưa có địa điểm thi đấu đúng nghĩa. Hồ Đá Bàng, qua khảo sát của Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, là địa điểm lý tưởng, mặt nước phẳng lặng, rộng, đạt chuẩn chiều dài và chiều rộng.

“Nếu lộ trình đầu tư được triển khai bài bản, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thể thao biển của khu vực Đông Nam Á, không chỉ tổ chức các giải vô địch quốc gia, mà còn đủ sức đăng cai SEA Games, thậm chí các giải châu Á hay quốc tế trong tương lai”, ông Đường nói.

Ông NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam: Thách thức lớn nhất nằm ở hạ tầng Phuket (Thái Lan) là “thủ phủ thuyền buồm” châu Á - Thái Bình Dương, với cảng biển hiện đại và lịch sự kiện dày đặc quanh năm. Bali (Indonesia) trở thành “thiên đường thể thao mạo hiểm”, nơi surfing và kayak mang lại nguồn thu ổn định từ hàng chục ngàn du khách. Sentosa (Singapore) lại đi theo hướng quy hoạch đồng bộ, kết hợp thể thao với thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp. So với các điểm đến trên, TPHCM vừa sở hữu bờ biển dài, sóng ổn định, vừa có hồ rộng lớn, mặt nước phẳng lặng quanh năm. Điều này cho phép TPHCM phát triển đa dạng nhiều bộ môn thể thao, từ thuyền buồm, rowing, canoeing đến trung tâm huấn luyện quanh năm, điều mà nhiều nơi trong khu vực khó thực hiện. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn nằm ở hạ tầng. Các bến thuyền, khu tập luyện, lưu trú và dịch vụ hậu cần tại TPHCM chưa đồng bộ như Phuket, Bali hay Sentosa. Đây là “nút thắt” cần tháo gỡ để biến lợi thế thiên nhiên thành thương hiệu thể thao biển quốc tế.

TRÚC GIANG