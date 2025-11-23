TPHCM: Sôi nổi Đại hội thể dục thể thao liên phường 2025

Ngày 23-11 tại Câu lạc bộ Thể thao Tao Đàn (TPHCM), Đại hội thể dục thể thao liên phường 2025 giữa các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh đã chính thức khai mạc.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích ở giải chạy việt dã

Lễ khai mạc quy tụ hơn 500 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động của 4 phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, cùng ban giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ VH-TT phường Sài Gòn.

Đại hội thể dục thể thao liên phường 2025 diễn ra từ ngày 22-11 đến 15-12 với 8 môn thi đấu gồm: chạy việt dã, cờ tướng, bơi, cầu lông, pickleball, bóng đá mini 5 người, bắn súng và billiards.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành cho biết: "Đại hội thể dục thể thao là sự kiện được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, từ cấp cơ sở, phường - xã, đến cấp thành phố, tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tổ chức tại TPHCM. Đây là hoạt động có ý nghĩa, quan trọng nhằm phát động sâu rộng phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân, hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại năm 2025 và phong trào Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trên toàn quốc".

VĐV tham gia chạy việt dã tại Đại hội thể dục thể thao liên phường

Đại hội thể dục thể thao liên phường 2025 được tổ chức còn nhằm tuyển chọn, tập huấn và tham dự Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố.

Cùng ngày, giải chạy việt dã thuộc khuôn khổ đại hội đã diễn ra. Kết thúc môn chạy việt dã, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các nội dung thi đấu nam và nữ các lứa tuổi 18-35 và từ 36 tuổi trở lên.

NGUYỄN ANH