TPHCM mở rộng chương trình tập luyện thể thao miễn phí cho cộng đồng

3 đơn vị Trung tâm ký kết hợp tác

Tại buổi lễ, 2 nội dung ký kết đã được thực hiện. Nội dung thứ nhất là ký kết Kế hoạch liên tịch giữa 3 khu vực: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao khu vực Bình Dương; Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

3 đơn vị thống nhất phối hợp triển khai chương trình hướng dẫn tập luyện miễn phí các môn thể thao cơ bản phục vụ cộng đồng. Chương trình tập trung vào việc tổ chức các lớp hướng dẫn tập luyện, hoạt động tự tập có kiểm soát, chuyên đề vận động kiểm soát cân nặng, tư vấn sức khỏe vận động và xây dựng thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên của người dân.

Quang cảnh buổi ký kết

Ngoài ra, việc ký kết phối hợp giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, BYE Group và xã Nhà Bè cũng được thực hiện, hướng đến việc tầm soát, tư vấn dinh dưỡng, huấn luyện vận động giảm béo, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh Nhà Bè trong dịp hè năm 2026.

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, thể thao thành phố không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo vận động viên thành tích cao, mà còn phải mở rộng mạnh mẽ trách nhiệm phục vụ cộng đồng. "Việc ký kết liên tịch giữa 3 khu vực, 3 đơn vị là bước đi cần thiết để kết nối cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên môn và kinh nghiệm tổ chức phong trào, từ đó đưa thể thao đến gần hơn với người dân bằng những chương trình cụ thể, miễn phí, an toàn và khoa học", ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Lý Đại Nghĩa cũng cho rằng, sau khi không gian của TPHCM được mở rộng, ngành thể thao cần có cách tiếp cận mới: không quản lý phong trào theo từng địa bàn riêng lẻ, mà phải hình thành mạng lưới liên kết chung, trong đó mỗi đơn vị phát huy thế mạnh của mình để phục vụ tốt hơn nhu cầu tập luyện của người dân. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM sẽ đảm nhận vai trò đầu mối điều phối, kết nối và thúc đẩy chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả và có khả năng lan tỏa.

NGUYỄN ANH