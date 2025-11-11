TPHCM: Khen thưởng 331 cá nhân đạt thành tích tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2025

Ngày 11-11 tại phường Gia Định, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng Đoàn thể thao học sinh thành phố đạt thành tích xuất sắc tại giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2025. Trong đó, 331 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Đoàn Thể thao học sinh TPHCM được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: THANH TÙNG

Tham dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM...

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2025 khởi tranh từ ngày 9 đến 16-6 tại Huế, thu hút gần 2.300 vận động viên (VĐV) đến từ 53 đoàn trên cả nước, tranh tài ở 5 bộ môn: bóng đá, bóng rổ, bơi, điền kinh và Vovinam. Năm nay, đoàn thể thao học sinh TPHCM tranh tài ở cả 5 môn.

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM dành cho các huấn luyện viên, VĐV đạt thành tích. Ảnh: THANH TÙNG

Sau thời gian thi đấu, các tuyển thủ đã thể hiện hết sức mình để mang về những tấm huy chương danh giá, giúp đoàn TPHCM giành ngôi vị nhất toàn đoàn chung cuộc (67 HCV, 41 HCB, 39 HCĐ). Trong đó, các đội tuyển: bóng rổ, bơi, điền kinh và Vovinam đều xếp vị trí nhất toàn đoàn.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, các thành tích là kết quả đạt được của biết bao tháng ngày rèn luyện, nỗ lực và đam mê từ các em học sinh; là sự tận tâm, kiên trì của các thầy, cô giáo và huấn luyện viên. Ngoài ra, là tình yêu thương, sự đồng hành của cha mẹ, những người luôn âm thầm ủng hộ để con em được tập luyện và phát triển toàn diện.

"Chúng ta tự hào khi trong suốt 10 kỳ Hội khỏe Phù Đổng, TPHCM đều đạt ngôi vị nhất toàn đoàn. Ngoài ra, ở các kỳ đại hội toàn quốc, đoàn thể thao học sinh thành phố cũng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Đó là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và ngành thể thao, cùng sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM trong việc phát triển phong trào thể thao học đường", Giám đốc Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Các VĐV hào hứng tại lễ tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: THANH TÙNG

Dịp này, 331 cá nhân (280 VĐV và 51 chuyên gia, huấn luyện viên) đã đạt thành tích cao tại giải Thể thao học sinh toàn quốc 2025 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Không dừng lại ở thành tích, TPHCM đang là địa phương tiên phong triển khai kế hoạch mỗi học sinh biết chơi ít nhất một môn thể thao. Đây là định hướng chiến lược nhằm xây dựng một nền giáo dục toàn diện, nơi học sinh được phát triển đồng đều về trí tuệ, thể chất, kỹ năng sống và giá trị nhân cách. Các trường học tại TPHCM đã chủ động triển khai mô hình câu lạc bộ thể thao, đưa vào giảng dạy và tập luyện ở nhiều môn.

Các VĐV và gia đình cùng "check-in" tại bảng tuyên dương thành tích. Ảnh: THANH TÙNG

Không chỉ phát triển ở mô hình câu lạc bộ, TPHCM còn duy trì tổ chức hệ thống giải thể thao học đường thường niên nhằm tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh. Đây cũng là cơ hội tốt để các nhà tuyển trạch tìm ra nhân tố tiềm năng cho các đội tuyển trẻ, xây dựng nguồn VĐV thành tích cao của thể thao TPHCM.

NGUYỄN ANH