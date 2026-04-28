TPHCM gặp Hà Nam ở trận ra quân giải bóng đá U16 nữ VĐQG 2026

Sáng 28-4, LĐBĐ Việt Nam đã tiến hành lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá U16 nữ VĐQG 2026 theo hình thức trực tuyến. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 4 đội, khai mạc vào ngày 19-7.

Phát biểu tại chương trình bốc thăm xếp lịch thi đấu, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó TTK LĐBĐ Việt Nam, trưởng BTC giải cho biết lễ bốc thăm là bước khởi đầu quan trọng của giải đấu, giúp các đội bóng chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị, hoàn thiện lực lượng, hướng tới những trận đấu chất lượng, hấp dẫn và giàu tính cống hiến.

“BTC giải tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực của các đội bóng, sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị đăng cai cùng các bộ phận liên quan, giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra sôi nổi, đúng kế hoạch, đạt chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam”, bà Nguyễn Thanh Hà cho biết.

U16 TPHCM (áo đỏ) đứng hạng ba mùa giải 2025.

Giải năm nay có sự tham dự của 4 đội bóng gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La và TPHCM – những địa phương, đơn vị có truyền thống và luôn dành sự quan tâm đầu tư cho bóng đá nữ. Việc LĐBĐ Việt Nam quyết định trao quyền đăng cai cho Sơn La không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa phong trào bóng đá nữ tới các địa phương, đặc biệt là khu vực miền núi.

Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra từ ngày 19-7 đến 8-3 theo thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt tại địa điểm tập trung (Sơn La), tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ nhận Cúp và tiền thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Căn cứ kết quả bốc thăm, hai trận đấu ở lượt khai mạc gồm Phong Phú Hà Nam gặp TPHCM và chủ nhà Sơn La gặp Hà Nội.

