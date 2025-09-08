Tottenham từ chối hai lời đề nghị mua lại CLB

Ban lãnh đạo Tottenham Hotspur cho biết họ đã “kiên quyết từ chối” hai lời đề nghị mua lại CLB, và khẳng định đội bóng Ngoại hạng Anh này “không phải để bán”.

Tương lai của Tottenham dự báo còn nhiều biến động sau sự chia tay của Daniel Levy.

Daniel Levy đã từ chức Chủ tịch Spurs vào thứ Năm tuần trước, rời khỏi vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 2001. Điều này đã dẫn đến những đồn đoán về một lời đề nghị mua lại Tottenham, với việc Amanda Staveley, cựu đồng sở hữu Newcastle, liên tục được đồn đoán sẽ mua lại CLB phía bắc London thông qua PCP International Finance trong 12 tháng qua. Ngoài ra còn có một nhóm nhà đầu tư do Roger Kennedy và Wing-Fai Ng dẫn đầu thông qua Firehawk Holdings Limited.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối Chủ nhật, ban lãnh đạo Tottenham xác nhận rằng họ đã “nhận được, và kiên quyết từ chối, các lời đề nghị sơ bộ riêng biệt liên quan đến các đề xuất mua lại toàn bộ vốn cổ phần đã phát hành của chủ sở hữu đa số ENIC”. ENIC Sports & Developments Holdings Ltd hiện sở hữu 86,5% cổ phần của Tottenham. Tuyên bố bổ sung: “Hội đồng quản trị CLB và ENIC xác nhận rằng Tottenham Hotspur không phải để bán, và ENIC không có ý định chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào như vậy để mua lại cổ phần của mình trong CLB”.

Cựu chủ tịch Spurs, Levy tiết lộ năm ngoái rằng CLB đang đàm phán với “các nhà đầu tư tiềm năng” về việc bán một phần cổ phần thiểu số, mặc dù các cuộc thảo luận liên quan đến Qatar Sports Investments đã bị bác bỏ. Trong thông báo về việc Levy rời đi, Tottenham cho biết sẽ “không có thay đổi nào về cơ cấu sở hữu hoặc cổ đông”. Phần lớn ENIC thuộc sở hữu của doanh nhân người Anh, Joe Lewis và gia đình ông - những người cũng sở hữu Tập đoàn Tavistock, một công ty cổ phần tư nhân.

Vào tháng 4, Tottenham đã bổ nhiệm Vinai Venkatesham làm Giám đốc điều hành mới, trong khi Peter Charrington trở thành Chủ tịch không điều hành, một vị trí mới được thành lập sau khi Levy rời đi. Tân HLV Thomas Frank đã khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh với những chiến thắng ấn tượng, 3-0 trước Burnley và đặc biệt ấn tượng 2-0 tại Man.City trong hai vòng đấu đầu tiên, sau khi chỉ để thua sít sao trước Paris Saint-Germain trong loạt sút luân lưu ở Siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, Tottenham bất ngờ nếm trải thất bại ở vòng đấu gần nhất khi thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Bournemouth.

PHI SƠN