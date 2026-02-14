Theo các nguồn tin hôm thứ Sáu, Tottenham chuẩn bị bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải sau khi Thomas Frank bị sa thải.

HLV Igor Tudor khi dẫn dắt Juventus.

Truyền thông Anh cho hay, Tudor đã đạt được thỏa thuận miệng với Tottenham, đội bóng dự kiến ​​sẽ hoàn tất thương vụ trong thời gian ngắn tới. HLV 47 tuổi này đã bị Juventus sa thải vào tháng 10 sau chuỗi 8 trận không thắng khiến CLB Italy chật vật ở vị trí thứ 8 tại Serie A. Ông cũng từng dẫn dắt Lazio, Marseille, Verona, Hajduk Split, Galatasaray và Udinese.

Tại Juventus, Tudor tiếp quản một đội bóng đứng ngoài nhóm dự Champions League vào cuối mùa giải 2024/25, nhưng ông đã dẫn dắt họ cán đích ở vị trí thứ tư sau khi chỉ thua một trong 11 trận đầu tiên dẫn dắt.

Khi việc bổ nhiệm được xác nhận, cựu hậu vệ người Croatia sẽ được giao nhiệm vụ giải quyết mớ hỗn độn do Thomas Frank để lại, người đã bị sa thải hôm thứ Tư sau trận thua 2-1 trước Newcastle 24 giờ trước đó. Tottenham hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng Premier League 5 điểm. Frank, được chiêu mộ từ Brentford năm ngoái sau khi Ange Postecoglou bị sa thải, đã phải trả giá cho chuỗi trận tệ hại chỉ thắng hai trong 17 trận đấu ở giải Ngoại hạng.

Thời còn thi đấu, Tudor gắn bó 9 năm với Juventus, chơi 174 trận và giành hai chức vô địch Serie A 2002 và 2003. Ông cũng vào chung kết Champions League 2003 cùng Lão Phu nhân thành Turin. Ở cấp độ đội tuyển, cựu trung vệ này là thành viên Croatia đoạt huy chương đồng World Cup 1998.

Kinh nghiệm "chữa cháy" là một lý do Tottenham chọn Tudor. Tháng 3/2024, ông tiếp quản Lazio và giúp đội bóng này giành suất dự Europa League. Mùa trước, Tudor thay Thiago Motta tại Juventus và đảm bảo đội không văng khỏi nhóm dự Champions League. Khả năng tạo tác động tức thì được xem là điểm mạnh nhất của HLV người Croatia.

Tudor từng làm việc cùng Giám đốc thể thao Fabio Paratici tại Juventus, đồng thời quen biết Dejan Kulusevski và Rodrigo Bentancur từ giai đoạn 2020-2021. Mối liên hệ sẵn có với một số cầu thủ có thể giúp ông nhanh chóng ổn định phòng thay đồ. Giới chuyên môn nhận định Tudor đề cao kỷ luật và cường độ, yếu tố Tottenham đang thiếu ở giai đoạn sa sút vừa qua.

Về chiến thuật, Tudor thường sử dụng hệ thống 3-4-2-1 kể từ thời Hellas Verona, nơi ông bắt đầu gây tiếng vang với vai trò HLV. Cách vận hành này đòi hỏi hai biên hoạt động liên tục và hàng thủ ba người có khả năng triển khai bóng. Đội hình hiện tại của Tottenham phù hợp đến đâu với cấu trúc đó vẫn là dấu hỏi, đặc biệt là khi họ đã trải qua nhiều thay đổi dưới thời Frank.

Các cầu thủ Tottenham được nghỉ đến thứ Hai do CLB không có trận đấu cuối tuần nào sau khi bị loại khỏi FA Cup hồi tháng Giêng. Tudor dự kiến ​​sẽ nhậm chức trước khi Tottenham trở lại tập luyện.

Việc lựa chọn một HLV tạm quyền theo mô hình của Manchester United, đội bóng đã thuê Michael Carrick đến cuối mùa giải sau khi sa thải Ruben Amorim. Trước khi có thông tin về việc Tottenham đạt thỏa thuận với Tudor, CLB cũng đã được liên hệ với cựu HLV Borussia Dortmund, Edin Terzic, và cựu HLV Leipzig, Marco Rose. Các ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng của Tottenham có thể bao gồm cựu HLV Mauricio Pochettino sau khi ông bận tham dự World Cup cùng đội tuyển Mỹ vào tháng 6 và tháng 7.

Trận đấu tiếp theo của Tottenham là trận derby Bắc London trên sân nhà gặp đội đầu bảng Arsenal vào ngày 22-2.

HOÀNG HÀ