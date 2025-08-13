Tottenham “bất ổn” trước thềm Siêu cúp châu Âu

Sự kiện tiền vệ Yves Bissouma bị loại khỏi đội hình Tottenham tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu, gặp Paris Saint-Germain vào thứ Tư (2 giờ, ngày 14-8) vì lý do kỷ luật, là một biến động tiêu cực khác đối với tân HLV Thomas Frank trong nỗ lực đánh dấu màn ra mắt bằng một danh hiệu.

Tottenham sẽ tranh Siêu cúp châu Âu với Paris Saint-Germain vào thứ Tư.

Tottenham khép lại mùa giải vừa qua bằng quyết định bất ngờ chấm dứt cộng tác với HLV Ange Postecoglou, người vừa dẫn dắt họ đến vinh quang tại Europa League và kết thúc 17 năm chờ đợi danh hiệu. Thomas Frank được bổ nhiệm thay thế, nhưng cầm quân cũ của Brentford ngay lập tức đối mặt với quá nhiều vấn đề - cả mới lẫn cũ. Spurs không có kỳ chuyển nhượng tốt, với những bổ sung như Mohammed Kudus từ West Ham, cũng như Kota Takai và Luka Vuskovic. Họ cũng mượn tiền vệ Joao Palhinha từ Bayern Munich. Trong khi Kevin Danso và Mathys Tel được chuyển đổi từ hợp đồng cho mượn ban đầu thành hợp đồng chính thức. Nhưng ngược lại, họ đã chia tay tiền đạo ngôi sao Son Heung-min sau 10 năm gắn bó.

Vấn đề đáng lo nhất là cơn ác mộng chấn thương thì vẫn còn nguyên vẹn. Tottenham sẽ không có tiền vệ tấn công James Maddison trong phần lớn mùa giải tới sau khi anh bị đứt dây chằng chéo trước trong trận giao hữu với Newcastle mới đây, trong khi Dejan Kulusevski và Radu Dragusin vẫn là những ngôi sao vắng mặt dài hạn. Tiền đạo Dominic Solanke cũng đã bỏ lỡ phần lớn giai đoạn tiền mùa giải, hậu vệ trái Destiny Udogie là mối lo ngại khác về chấn thương trước trận Siêu cúp châu Âu…

Rắc rối mới nhất liên quan đến vấn đề kỷ luật. Tiền vệ Bissouma sẽ vắng mặt tại Siêu cúp châu Âu vì đến tập muộn quá nhiều lần. Tuyển thủ Mali, người đã đá chính trong trận chung kết Europa League mà Spurs giành chiến thắng hồi tháng 5, đang bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng. HLV Frank tiết lộ trong cuộc họp báo trước trận Siêu Cúp tại thành phố Udinese của Italy: “Lần đến muộn gần nhất là quá nhiều lần. Trong mọi việc, bạn cần dành nhiều tình yêu thương cho cầu thủ nhưng cũng cần có những yêu cầu và cũng cần có hậu quả, và lần này đã có hậu quả cho điều đó”.

HLV Thomas Frank gạch tên tiền vệ Yves Bissouma khỏi đội hình Tottenham vì lý do kỷ luật.

Nhà cầm quân người Đan Mạch đánh giá thêm về cơ hội của Tottenham ở Siêu cúp châu Âu: “Đối với tôi, đây là cơ hội lớn và chúng tôi chắc chắn sẽ nắm bắt nó. Đó là cách tư duy của tôi hoạt động - tôi nhìn thấy cơ hội thay vì áp lực hay bất cứ điều gì khác. Các cầu thủ của tôi, các cầu thủ của chúng tôi, họ vừa giành được một danh hiệu lớn cách đây 6 hoặc 7 tuần, vì vậy họ đã có một trải nghiệm tuyệt vời khi làm được điều đó, và họ muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa”.

Trận Siêu cúp châu Âu thường niên là cuộc đối đầu giữa những nhà vô địch Champions League và Europa League mùa trước. Nhưng nếu Tottenham vừa giải cơn khát danh hiệu 7 năm, thì PSG đang hướng đến ‘cú ăn 5’ trong năm nay. Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã bỏ lỡ một cơ hội sớm làm điều đó, khi thua 0-3 trước Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup, nên chắc chắn đang rất quyết chinh phục Siêu cúp châu Âu này.

Thay đổi đáng chú ý duy nhất trong đội hình PSG nằm ở vị trí thủ môn, nơi Gianluigi Donnarumma sắp ra đi nhường chỗ cho Lucas Chevalier vừa đến từ Lille. HLV Enrique sẽ có Willian Pacho và Lucas Hernandez sau khi họ đều vắng mặt trong trận chung kết Club World Cup tháng trước do án treo giò. Ngôi sao Joao Neves bị FIFA treo giò 2 trận sau khi anh bị đuổi khỏi sân ở những phút cuối trận chung kết FIFA Club World Cup là một mất mát quan trọng khác.

VIỆT TÙNG