Tổng thống Trump dọa tước quyền đăng cai World Cup của Boston và Olympic của Los Angeles

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa gây tranh cãi khi tuyên bố ông có thể yêu cầu FIFA tước quyền đăng cai các trận đấu World Cup 2026 của thành phố Boston, viện dẫn lý do an ninh và “chính trị cực tả”. Đồng thời, ông cũng ám chỉ khả năng can thiệp tương tự với Thế vận hội Los Angeles 2028 nếu các vấn đề về an toàn cháy rừng không được kiểm soát.

Ông Trump không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện những động thái này, nhưng ông có thể gây áp lực lên các tổ chức điều hành như FIFA hay Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Phát biểu này được ông đưa ra ngày 14-10 trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Argentina Javier Milei tại Nhà Trắng, sau khi Mỹ công bố gói cứu trợ 20 tỷ USD cho quốc gia Nam Mỹ này.

Khi được hỏi về vụ “street takeover” (biểu diễn xe trái phép) gần đây ở Boston — nơi cảnh sát bị tấn công và một xe tuần tra bị đốt cháy — Trump nói: “Chúng tôi có thể lấy lại quyền đăng cai. Thị trưởng của họ là người thiên tả, và Boston đang bị chiếm lĩnh. Thật tệ hại”.

Hiện tượng “street takeover” đã trở thành vấn đề đau đầu ở nhiều thành phố Mỹ sau đại dịch, khi đám đông tụ tập đua xe và biểu diễn mạo hiểm trên đường phố. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng đây là vấn đề trật tự xã hội, không liên quan đến chính trị.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nếu tôi cảm thấy một nơi nào đó không an toàn, tôi sẽ gọi cho Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, và nói hãy chuyển địa điểm. Ông ấy sẽ làm thôi, dù không thích”. Mối quan hệ giữa Trump và Infantino được cho là khá thân thiết. Chủ tịch FIFA nhiều lần xuất hiện tại Nhà Trắng, từng hoãn sự kiện của FIFA để tháp tùng Trump trong chuyến công du Trung Đông, và các danh hiệu như Cúp thế giới hay Cúp CLB đều được trưng bày trong Phòng Bầu Dục.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu ông Trump dùng “đe dọa” với các thành phố đăng cai. Trước đó, ngày 25-9, ông từng chỉ trích Seattle và San Francisco, đồng thời cảnh báo có thể chuyển các trận đấu khỏi hai thành phố này. FIFA nhanh chóng phản hồi. Phó chủ tịch Victor Montagliani khẳng định: “Đây là giải đấu của FIFA, thuộc quyền FIFA. Bóng đá lớn hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào và sẽ vượt qua mọi khẩu hiệu chính trị.”

Trong buổi họp báo ngày 14-10, Trump cũng chuyển sang đề cập Thế vận hội Los Angeles 2028. Ông nói: “Nếu tôi thấy LA không chuẩn bị tốt, tôi sẽ chuyển địa điểm nếu cần. Tất nhiên, việc này cần một sự cho phép khác, nhưng chúng tôi sẽ làm”. Sự “cho phép” mà Trump nhắc đến thuộc thẩm quyền của IOC. Chủ tịch mới của tổ chức này, bà Kirsty Coventry, chưa từng gặp Trump nhưng cho biết sẵn sàng đối thoại trong tương lai.

Tổng thống Trump đồng thời chỉ trích Thống đốc California Gavin Newsom vì xử lý kém trong các vụ cháy rừng, cảnh báo rằng nếu tình hình tái diễn, Thế vận hội có thể bị tước. “Nếu ông ta không hợp tác, chúng ta sẽ phải cứng rắn”, Trump nói. Thông điệp của ông dành cho Boston cũng gay gắt không kém: “Boston tốt nhất nên tự chấn chỉnh. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.”

Những phát biểu này tiếp tục thể hiện phong cách đối đầu và sử dụng thể thao như công cụ chính trị của Trump. Dù không có quyền trực tiếp can thiệp, ông vẫn tìm cách tác động dư luận và các tổ chức quốc tế, nhất là trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tổ chức hai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh — World Cup 2026 và Olympic 2028.

LONG KHANG