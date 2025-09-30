Tổng Giám đốc CLB Becamex TPHCM trở lại ‘ghế nóng’

Sau chuỗi trận không thành công với 4 trận thua liên tiếp ở hai mặt trận V-League và Cúp quốc gia 2025-2026, HLV Nguyễn Anh Đức đã xin từ chức và được lãnh đạo đội bóng này chấp thuận ở buổi họp diễn ra vào ngày 30-9.

Ông Đặng Trần Chỉnh (bên trái) và chủ tịch CLB Becamex TPHCM, ông Hồ Hồng Thạch. Ảnh: THANH VŨ

Lần đầu dẫn dắt CLB tham dự đấu trường V-League hẳn không dễ với nhà cầm quân trẻ tuổi Nguyễn Anh Đức, dù cựu Quả bóng vàng Việt Nam đã có kinh nghiệm khi từng dẫn dắt Long An và Bình Phước ở giải hạng Nhất quốc gia. Sau trận ra quân thắng HA.GL, Becamex TPHCM đã thua liên tiếp 4 trận trước Công an Hà Nội, Viettel, Công an TPHCM và mới đây là Đà Nẵng. Xen giữa các trận thua này là bị Đồng Nai loại ở vòng 1 Cúp quốc gia.

Chính thành tích không vui trên đã buộc HLV Nguyễn Anh Đức đi đến quyết định xin từ chức. Để thay thế nhà cầm quân này ở giai đoạn hiện nay thật khó để tìm “tướng” mới bởi không kịp để nắm bắt lực lượng khi mùa giải đang diễn ra. Lãnh đạo đội bóng này quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc CLB Becmex TPHCM sẽ quán xuyến về vấn đề chuyên môn. Nhưng đăng ký chức danh HLV trưởng đội bóng này sẽ là trợ lý HLV người Nhật Bản, Ueno Nubuhiro do hội đủ vấn đề bằng cấp.

Ông Đặng Trần Chỉnh vốn không lạ gì với giới bóng đá, nhiều lần đóng thế vai HLV CLB Becmex Bình Dương trước đây, rồi chuyển sang công tác quản lý. Việc tiếp nhận công việc chuyên môn từ HLV Nguyễn Anh Đức hẳn không quá khó cho ông Chỉnh khi bắt nhịp, bởi hầu hết lực lượng của Becamex TPHCM hiện nay xuất thân từ lứa trẻ của đội này.

Vòng đấu tới Becamex TPHCM sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Thanh Hóa, khởi đầu cho loạt trận không hề dễ dàng khi so tài với các đội mạnh như Nam Định, Hà Nội FC, Ninh Bình…

CAO TƯỜNG