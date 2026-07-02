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Tìm gương mặt triển vọng từ giải Vô địch bắn súng các nhóm tuổi quốc gia

SGGPO

Diễn ra từ ngày 1 đến 8-7 tại Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM, giải Vô địch bắn súng các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia 2026 quy tụ gần 200 tuyển thủ tham gia tranh tài.

Gần 200 xạ thủ tranh tài tại giải. Ảnh: SFS
Gần 200 xạ thủ tranh tài tại giải. Ảnh: SFS

Giải Vô địch bắn súng các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia 2026 là dịp để ban chuyên môn bộ môn bắn súng đánh giá công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương, đơn vị, qua đó phát hiện các gương mặt triển vọng bổ sung cho đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển quốc gia.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 200 vận động viên trẻ đến từ 10 tỉnh, thành, ngành: TPHCM, Hà Nội, Quân đội, Công an nhân dân, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đà Nẵng. Trong đó, các đoàn Quân đội, TPHCM và Hà Nội tiếp tục được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ sự đầu tư bài bản, quá trình tập huấn kỹ lưỡng và lực lượng đồng đều.

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Các VĐV trẻ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý trong thi đấu. Ảnh: SFS

Các tuyển thủ được chia thành các nhóm tuổi từ U16 và U18, tranh tài ở 26 nội dung, bao gồm: súng ngắn hơi (nam, nữ, đồng đội, hỗn hợp); súng trường hơi (phổ thông và di động), súng ngắn thể thao.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải còn là sân chơi quan trọng để các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật cũng như bản lĩnh tâm lý trong thi đấu, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

NGUYỄN ANH

Từ khóa

Thể thao Việt Nam bắn súng thể thao Liên đoàn Bắn súng Việt Nam giải bắn súng các nhóm tuổi

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