Tiếp tục giành chiến thắng, Hà Nội FC trở lại đường đua tốp đầu

Giành trọn 3 điểm qua trận thắng SHB Đà Nẵng 2-0 trong trận đấu sớm vòng 6 V-League 2025-2026 diễn ra vào tối 1-10 trên sân Hòa Xuân, Hà Nội FC đã vươn lên vị trí thứ 6 để tái khởi động cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân.

Cả hai đội cùng giành chiến thắng ở vòng đấu trước nên tinh thần dâng cao, nhất là đội chủ nhà Đà Nẵng và HLV Lê Đức Tuấn cũng “khát” 1 chiến thắng khi gặp lại đội bóng cũ.

Trận đấu khởi đi với thế trận cởi mở khi đôi bên không lạ gì lối chơi cũng như con người của nhau. Sau khoảng giữa hiệp đầu, đội khách có phần chiếm ưu thế hơn từ sự năng động của Văn Quyết và khả năng càn lướt của các ngoại binh.

Phút 35, Phút 35, Luiz Fernando đã đưa bóng vào khung thành Đà Nẵng sau pha bứt tốc nhanh. Nhưng sau khi check VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Không phải chờ lâu, phút 40, đội khách cũng kịp có bàn thắng vượt lên dẫn trước từ pha đệm bóng cận thành của Tuấn Hải sau đường chuyền của Daniel Passira. Hàng thủ Đà Nẵng chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu tiên đã tiếp tục phạm sai lầm và trả giá vào phút cuối của hiệp 1 từ cú sút của Luiz Fernado ở bàn thắng nhân đôi cách biệt 2-0.

Luiz Fernado ghi bàn nâng tỷ số 2-0

Diễn biến ở hiệp hai có phần cân bằng hơn khi Đà Nẵng chủ động đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ nhưng các cơ hội đều không được tận dụng tốt. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm của Makaric đưa bóng bật cột dọc Hà Nội FC ở phút 52. Đây cũng là hiệp đấu may mắn cho phía đội khách bởi trước khi kết thúc trận đấu, một lần nữa cột dọc lại cứu thua cho họ.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, Hà Nội đạt 8 điểm tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Đà Nẵng vẫn còn kẹt ở nhóm cuối.

QUỐC CƯỜNG