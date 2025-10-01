Thủ môn người Nga 'mất tích' tại PSG

Đến Paris Saint-Germain với tham vọng thay thế Gianluigi Donnarumma. Nhưng khi thủ thành người Italia đã rời đội, Safonov vẫn tiếp tục phải ngồi ghế dự bị.

Thủ thành Matvey Safonov chỉ là lựa chọn dự bị của HLV Luis Enrique tại PSG. Ảnh: AP

Matvey Safonov đến Paris Saint-Germain với tham vọng thay thế Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ. Anh đã không làm được điều đó trong mùa giải đầu tiên sau khi chuyển đến từ Krasnodar (Nga). Và bất chấp sự ra đi của thủ thành người Italia, Safonov vẫn tiếp tục phải đảm nhiệm vai trò dự bị.

Kể từ khi Lucas Chevalier chuyển đến từ Lille OSC vào mùa hè, Safonov dần mất vị trí. Thủ thành số một đội tuyển Nga chưa ra sân một phút nào kể từ khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, và xét việc Chevalier được coi là tương lai cho vị trí thủ môn của PSG, triển vọng ra sân của anh bị hạn chế rất nhiều.

Hôm thứ hai, Safonov đã có buổi hỏi đáp trực tuyến trên mạng xã hội Instagram, trong đó anh bày tỏ sự thất vọng về vai trò hiện tại của mình trong đội hình nhà vô địch UEFA Champions League.

"Thật sự rất khó chịu vì bạn không biết mình có được ra sân hay không cho đến phút cuối cùng, và bạn phải chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần cho mọi trận đấu. Nhưng bực bội là điều dễ xảy ra nhất trong tình huống này đối với mọi thủ môn dự bị. Việc duy trì động lực và sức mạnh để tiếp tục chiến đấu còn khó khăn hơn rất nhiều" - Safonov kể về khó khăn đang trải qua tại PSG.

Matvey Safonov từng được một số đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, nhưng anh vẫn lựa chọn ở lại PSG cạnh tranh suất bắt chính với tân binh Lucas Chevalier. Dù cựu thủ môn Lille chưa cho thấy những yếu tố xuất thần như Donnarumma, thậm chí còn từng mắc sai lầm ở thất bại Siêu kinh điển Pháp, đây vẫn là lựa chọn chính thức của HLV Luis Enrique ở thời điểm hiện tại và có lẽ là tương lai tới. Với Safonov, nếu không có biến chuyển nào bất ngờ, có lẽ phải chờ đến đấu trường cúp hoặc những lần xoay tua lực lượng, suất bắt chính mới có thể trở lại tay anh.

QUANG ANH